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08 Ağustos 2018 09:02

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” temeli atılıyor

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi”nin temel atma töreni, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla yapılacak.

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” temeli atılıyor

08 Ağustos 2018 09:02


“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” temel atma töreni, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere, KKTC Başbakan’ı Tufan Erhürman, bakanlar, devlet ve hükumet yetkilileri yanında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile davetli misafirlerin katılımıyla, 9 Ağustos 2018 Perşembe günü, saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleşecek.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Modern Sanat Müzesi olma özelliğini taşıyacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, modern ve çağdaş alandaki tüm yapıtların sergilenmesine fırsat verebilecek bir alt yapıyla ve mimariyle inşa edilecek.


Müze 20 bin metrekare alana sahip olacak


20 bin metrekare kapalı alana sahip, 6 katlı ‘’Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’’ 1300 kişilik fuaye salonu, 4 kalıcı koleksiyon salonu, 2 geçici koleksiyon salonu, 2 fotoğraf sergi salonu ve 3 heykel koleksiyon sergi salonu ile birlikte toplam 11 salondan oluşuyor. Sanat dünyasıyla ilgili konferans ve sempozyumların gerçekleştirilebileceği 120’şer kişilik sinevizyon ve konferans salonu, ender eserlerin analiz ve restorasyonlarının yapılacağı stüdyo ve laboratuarlar, fotoğraf stüdyosu, fotoğraf ve restorasyon laboratuarı, uzman ofisleri, sinevizyon salonu, toplantı odaları, özel eserlerin korunması için iklimlendirilmiş depolar, tamir ve bakım atölyeleri yer aldığı müzede ayrıca sanat tarihine ışık tutacak tam donanımlı bir kütüphane ve arşivi bulunacak.


“Gelecek nesillere ilham kaynağı olacak izler bırakılacak”


Yakın Doğu Üniversitesi olarak KKTC’de önemli bir eksikliğinin giderilmesi konusunda girişimler başlattıklarını dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, sanat müzesinin oluşturulması için yeni bir misyon üstlenildiğini belirtti.


Doç. Dr. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel’in vizyonu ve girişimi ile başlatılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile ülke sanatımızın dünya ile buluşmasının sağlanacağını ifade etti. Özellikle gençlerin çağdaş ve modern sanata, tasarıma, mimariye olan ilgisini önemsediklerini anlatan Doç. Dr. Günsel, modern, çağdaş ve yerel kültürle bütünleşen bir sanat anlayışıyla sürdürülebilir ve gelecek nesillere ilham kaynağı olacak izler bırakmak istediklerini söyledi.




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