Kıbrıs TSYD Kupasını Küçük Kaymaklı takımı kazandı

KTSYD Kupası final maçı Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Gençlerbirliği ile K. Kaymaklı arasında oynandı. Odukça çekişmeli geçen maçta 4 kırmızı kart çıktı. 4 kırmızı kartın üçünü alan ve 8 kişi kalan K.Kaymaklı takımı eksik kalmasına rağmen şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyun, sönen ışıklar ve futbolcular arasında yaşanan gerginlikler sebebiyle uzun süre durdu. Daha sonra tekrar devam eder karşılaşmada, Küçük Kaymaklı, Genclerbirligi’ni 2-1 yenerek mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Maçın adamı Küçük Kaymaklı’nı genç futbolcusu Uğur Gök seçildi. Uğur’a ödülünü KTSYD Asbaşkanı Burhan Gürkan verdi. Maçın hakemlerine hatıra madalyalarını Kulüpler Birliği Başkanı Kemal Köseoğlu verirken, Maça davetli olarak katılan TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir Küçük Kaymaklı ve Gençlerbirliği kulüp başkanlarına hatıra plaketi verdi. Gençlerbirliği ve Küçük Kaymaklıspor’un futbolcularına kupa ve madalyalarıise KTSYD Başkanı Çelen Oben tarafından verildi.