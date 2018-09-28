Kıbrıs'ın tarihi şehirleri Kore'de masaya yatırıldı

Kore'de gerçekleştirilen “2018 Gelecek Şehir Forumu Sempozyumu”na KKTC'yi temsilen konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Cavit Atalar, Kıbrıs'ın tarihi şehirlerini ele aldı.

Kore'de “2018 Gelecek Şehir Forumu Sempozyumu” gerçekleştirildi. KKTC'yi temsilen davetli konuşmacı olarak sempozyuma katılan Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, sempozyumda "Tarihi ve Şimdiki Kıbrıs" isimli bir bildiri sundu. Prof. Dr. Atalar, bildirisinde tarihi Kıbrıs şehirlerinin doğal felaketler sonucu geçirdiği değişim ve dönüşümleri aktardı.

"Tarihi ve Şimdiki Kıbrıs" Kore'de masaya yatırıldı

10 ülkeden 12 davetli konuşmacının yer aldığı sempozyumda “Tarihi ve Şimdiki Kıbrıs Şehirleri” isimli bildirisini sunan Prof. Dr. Cavit Atalar, bildirisinde tarihi Kıbrıs şehirlerinin hemen hemen hepsinin depremler neticesinde yıkıldığını, birkaçının yeniden inşa edildiğini, birkaçının terk edildiğini ve yakınlarında yeni şehirler kurulduğunu anlattı. Son 130 yıl içerisinde Kıbrıs'ta meydan gelen en hasarlı depremin 1953 yılında çifte Baf depremi olduğunu, bu depremde 64'e yakın insanın hayatını kaybettiğini dile getirdi. Prof. Dr. Atalar, bu dönem içerisinde en hasarlı depremlerin 1941, 1953 (çifte deprem) 1995, 1996 ve 1999 depremleri olduğunu aynı zamanda Kıbrıs'ta son 30 yılda kaydedilen en büyük depremin 9 Ekim 1996 da 6,8-6,9 büyüklüğünde meydana geldiğini kaydetti.

Konferansın gala yemeğinde de bir konuşma yapan Prof. Dr. Cavit Atalar, konferansın başarılı geçmesini sağlayan herkese teşekkür etti.