Kıbrıslı şirket ABD borsasında

Şirket, ABD borsasına 28 Aralık’ta açılacak.

KKTC merkezli GİFA INC’nin Finans piyasasındaki başarılı performansı ABD Borsasına girişiyle arttırdı. 28 Aralık’ta borsaya açılacak şirket, Lefkoşa’da 4 katlı binayı borsa binasına dönüştürerek, 300 personel istihdam edecek. Personel alımına yönelik müracaatların GIFA Holding bünyesinde kabulüne geçtiğimiz günlerde başlanırken, başvuruların Aralık ayı içinde tamamlanmasının ardından gerçekleşecek sınavlar sonucu GIFA INC’de görev yapacak personel belirleneceği kaydedildi.

GIFA INC Başkanı Yusuf Kısa, ABD Borsasında Turkcell’den sonra yer alan ikinci Türk firma olduklarını hatırlatarak, “Buralarda bulunmak borsada iş yapmak gerçekten profesyonellik gerektiren bir uğraş, ben ve ekip arkadaşlarımız bu proje üzerinde yıllardır yaptığımız ciddi çalışmanın ödülünü bugünlerde aldık ancak bu saatten sonra işimizin daha zor olduğunun bilincindeyiz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“2018 yılı bizim için önemli”

2018 yılının GIFA için çok önemli olduğuna dikkat çeken Kısa, 2018’de borsa içinde birçok aktiviteye imza atacaklarını vurguladı. GIFA INC’nin açılmasıyla ilk etapta 300 insan ve ailelerine iş ve aş imkanı sağlanacağını ve bu sayının yıl içinde bin, bin 500 insana kadar ulaşacağına vurgu yapan Yusuf Kısa, “Bizim tek bir hedefimiz var o da biz kazandıkça ülkemizin ve insanımızın da kazanması” diye konuştu.

“Hotel ve casino hedeflerimiz arasında”

Hotel ve casino projesinin de gündemde olduğunu ifade eden Kısa, 2018 yılı hedefleri arasında bulunduğunu belirtti.