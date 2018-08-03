Kıbrıslı Türk piyanist Gözdem İlkay, Bakü’de resital verdi

Dünya Konferansı’nda davet aldığı Bakü Müzik Akademisi’nde resital vererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Dairesi’nin katkılarıyla etkinliğe katılan Öğretim Görevlisi Gözdem İlkay resitalde; J S. Bach, F.F. Chopin ve KKTC’li besteci A. Hoca‘nın eserlerini icra etti. Dünyanın bir çok yerinden gelen ISME katılımcıları, Azerbaycan’ın tanınmış bestecilerinden Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Javanshir Guliyev, KKTC Azerbaycan Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Ahmet Simitcioğlu’nun yer aldığı resitalin büyük beğeniyle dinlendi.

Gözdem İlkay kimdir?

Yetenekli piyanist Gözdem İlkay, 1987 yılında Yeşilyurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğdu. İlk müzik eğitimine yedi yaşında Yılmaz Taner’le başladı. 1998-1999 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümüne kabul edilerek Prof. Güherdal Çakırsoy’ un öğrencisi oldu. 11- 21 yaşları arasında devletin kendisine vermiş olduğu on yıllık devlet bursuyla ortaokul, lise ve lisans eğitimini “pek iyi” derece ile Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda tamamlamıştır. Bir çok ünlü piyanistin ustalık sınıflarına aktif olarak katılan İlkay, 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin düzenlediği “Uluslararası Beşparmak Piyano Yarışması”nda 13-17 yaş grubunda birincilik ödülü, 2008’de Türkiye’de düzenlenen “11. Uluslararası Genç Müzisyenler Klasik Müzik Yarışması”nda 18-22 yaş grubunda ikincilik ödülü kazandı.

Sanatçı İlkay Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda piyano dersleri vermektedir. KKTC Senfoni Orkestrası davetiyle konserlerde misafir sanatçı olarak yer almaktadır. Aralık 2016’dan itibaren “Cyprus Chamber Orchestra” Kuzey-Güney Kıbrıs iki toplumlu oda orkestrasında aktif olarak çalmaktadır. Piyano çalışmalarına bireysel olarak devam etmekte ve konserler vermektedir.