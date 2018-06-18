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18 Haziran 2018 10:41

Kıbrıs’ta çekilen filmlerin afişleri sergilendi

Sinema filmlerinde Kıbrıs’ı yansıtan, “Film Afişlerinde Kıbrıs” adlı film afişi sergisi, Gazimağusa’da sanatseverlerle buluştu.

Kıbrıs’ta çekilen filmlerin afişleri sergilendi

18 Haziran 2018 10:41


Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap tarafından hazırlanan sergide, sinemanın emektar oyuncularından Ayla Algan’ın katılımıyla City Mall AVM’de sinema ve sanata gönül verenler buluştu.


"Kıbrıs’ın seçildiği filmleri anımsatmak amacı ile bu proje hayat buldu"


Doç. Dr. Fevzi Kasap "Unutulan Kıbrıs ve Sinema temasını yeniden hatırlatmak, bilinmeyen Kıbrıs temalı ya da mekan olarak Kıbrıs’ın seçildiği filmleri anımsatmak amacı ile 2017 yılından beri hayata geçirilmesi için üzerinde çalıştığımız bir proje olarak hayat buldu" dedi.


Kıbrıs’ta çekilen Hollywood yapımı filmlerde sanatseverlerle buluşacak


Kırka yakın sinema afişinin yer aldığı sergide, Yeşilçam sinemasının ürettiği Kıbrıs Milli Mücadele içerikli film afişlerinin yanı sıra, Hollywood yapımı olup Kıbrıs’ta çekilen filmler ve Türk Sineması’nın mekan olarak Kıbrıs’ı seçtiği filmlerin afişleri de yer alıyor.


Tarih aralığı olarak 1959-2014 yılları arasındaki filmlerin afişlerinin yer aldığı sergi, Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) bünyesinde çalışmalar yürüten, Türk Sineması Araştırmaları’nın (TSA) katkıları ile sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Doç. Dr. Fevzi Kasap, Sergi’nin Gazimağusa’da sergilendikten sonra film afişlerinin, Güzelyurt ve Lefkoşa’daki sanatseverlere de ulaştırılacağını belirtti.




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