Kıbrıs’ta okur gibi Moldova’da eğitim şansı

KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç.Dr. Asım Vehbi, “KAÜ öğrencileri Kıbrıs’ta okur gibi Moldova’da eğitim alabiliyor ve bir dünya üniversitesinden mezun oluyor” dedi.

Moldova Amerikan Üniversitesi (AUM) Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan ve beraberindeki okul yönetimi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi’yi makamında ziyaret etti. Moldova’dan gelen üniversite heyeti, Moldova Amerikan Üniversitesi ile KAÜ arasında devam eden işbirliği çalışmalarını görüştü, KAÜ heyeti ile birebir temaslarda bulunarak yapılabilecek yeni işbirlikleri için adım attı. KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç.Dr. Asım Vehbi`yi ziyaret eden heyet üyeleri, üniversiteyi ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek bu işbirliğinin daha ileri boyutlara ulaşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vehbi: “Büyük bir tecrübe şansı”

Doç.Dr. Asım Vehbi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ile Moldova Amerikan Üniversitesi’nin “kardeş” kurum olduklarının altını çizerek, KAÜ’de eğitim alma olanağına sahip olan öğrencilerin, 1 veya 2 yıl Moldova’da okuma hakkına sahip olabileceğini söyledi ve tüm öğrencileri bu haktan yararlanmaya davet etti. Vehbi, üniversitelerinin uluslararasılaşma alanında öğrencilerine büyük bir tecrübe şansı verdiğini de vurgulayarak, “KAÜ öğrencileri Kıbrıs’ta okur gibi Moldova’da eğitim alabiliyor ve bir dünya üniversitesinden mezun oluyor” dedi.

Özarslan: “Hedef 150 öğrenci”

AUM Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan ise, 2016-2017 de eğitim vermeye başlayan üniversitelerinin, İşletme, Muhasebe, Ekonomi, Finans ve Bankacılık, Pazarlama ve Lojistik, Turizm & Konaklama İşletmeciliği, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Mimarlık, Romen Hukuku, Politika ve Hukuk gibi ana bilim dallarına uluslararası statüde öğrenci kabul ettiğini söyledi. Özarslan, uluslararasılaşma vizyonları çerçevesinde daha fazla bölüme ve kapasiteye sahip olmak için çalışmaların devam ettiğini de vurguladı ve Kıbrıs’ta daha fazla kişiye uluslararası eğitim fırsatını sunmak istediklerini dile getirdi. Özarslan, hedeflerinin bu yıl 150 öğrenciye ulaşmak olduğunu da belirterek, KAÜ yönetim kadrosu ile bu konuda görüşmeler yaptıklarını söyledi.