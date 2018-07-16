Kids Fashion Fuarı yarın kapılarını açıyor

Fuar 20 Temmuz’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye bebek çocuk hazır giyim sektörünün en önemli buluşmalarından olan 35. Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı, 17-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde, 200 marka ve 80 ülkeden 4 bin 500’ün üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki mevcut yükseliş trendinin önümüzdeki aylarda da devam etmesinin beklendiğini ifade eden UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer, sektörün 2018 yılında yıllık ihracatını 19 milyar doların üzerine çıkararak rekor kırmasının beklendiğine ve bebek ve çocuk giyiminde ihracatın üretimdeki payının yüzde 70’e ulaşacağına dikkat çekti.

Dinçer, “Genç nüfusuyla bebek çocuk sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmaların iştahını kabartan Türkiye; kaliteli, uygun fiyatlı ve hızlı teslimat sağlayan yerli üreticileri ile pazardaki payını ve rekabet gücünü her geçen gün arttırıyor” dedi.

“Türk tekstil sektörü 2017’de dakikada 74 bin dolar ihracat yaptı”

Bebek çocuk hazır giyiminin hem küresel piyasalarda hem de Türkiye’de hazır giyimde en yüksek büyüme potansiyeline sahip sektör olarak öne çıktığının altını çizen Dinçer, “Geçtiğimiz yıl Türk tekstil sektörü dakikada 74 bin dolar ihracat yaptı. UBM ICC olarak bu büyük potansiyeli hakettiği ekonomik değerlere ulaştırmak adına, 17-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı’nı düzenliyoruz. 200 markanın yer alacağı İstanbul Kids Fahion’a özellikle Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Balkan ülkeleri ile çocuk abiye ürünlerinde Türk markalarının tasarımlarıyla beğeni topladığı Irak, Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Fas gibi Orta Doğu ülkelerinden 4 kıta 80 ülkeden 4 bin 500’ün üzerinde ulusal ve uluslararası ziyaretçi katılımı bekliyoruz” diye konuştu.

WGSN, 2019 yılının bebek çocuk modası ve trendlerini İstanbul Kids Fashion’da anlatacak

Edinilen bilgilere göre pek çok etkinliğe evsahipliği yapacak 35’inci İstanbul Kids Fashion’da, dünya genelinde moda ve stil endüstrisine hizmet veren trend araştırma, analiz ve bilgi servisi WGSN de yer alacak. WGSN, 17 Temmuz, saat 14:00’te İstanbul Kids Fashion Etkinlik Alanı’nda 2019 İlkbahar/Yaz bebek çocuk modası ve trendlerine dair sunum gerçekleştirecek.

Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından Öğretim Üyesi Dr. S. Çiğdem Koçak’ın moderatörlüğü’nde düzenlenen ‘Türkiye’de Kadın Grişimciler’ ana temalı zirve ise 19 Temmuz saat 14:00’te İstanbul Kids Fashion Etkinlik Alanı’nda yapılacak.

Endüstri Mühendisi Bahar Yıldırım ‘Girişimci İş Kadınlarının Başarılı ve Başarısız Olma Sebepleri’, Tasarımcı Esin Öney Nayır ‘Hayal Et, Çalış ve Başar’ ve Sanatçı Fırat Neziroğlu da ‘Yaratıcılık Serüveni’ başlıklı oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak.

‘Tarihte Çocuk Modası Fotoğraf Sergisi’ ilk defa ziyaretçilerin beğenisine sunulacak

Birçok etkinliğin yer aldığı İstanbul Kids Fashion Fuarı’nda Türkiye’de ilk kez yapılacak olan geçmişten günümüze çocuk modası fotoğraf sergisine de ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler, İstanbul Fuar Merkezi, Salon 9, F108 numaralı alanlarda Türkiye, ABD, İtalya, İngiltere ve Almanya’dan sokak ve stüdyo fotoğraflarının olduğu ‘Tarihte Çocuk Modası Sergisi’ni gezebilecek. Dünyaca ünlü birçok sanatçıdan 1900’lerden 1980’lere kadar seçilmiş çocuk modası fotoğrafları ve 35. İstanbul Kids Fashion katılımcılarının en trend ürünlerinin sergilendiği Trend Alanı’nda sonbahar/kış kreasyonuna ait bebek çocuk hazır giyim ve aksesuarları, bebek çocuk abiye giyimi ve daha fazlası sergilenecek.