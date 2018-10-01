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Kılıçaslan ebediyete uğurlandı

İhlas Haber Ajansı (İHA) eski çalışanlarından İlyas Kılıçarslan’ın ağabeyi, Türkiye gazetesi spor servisi çalışanlarından Ali Rıza Kılıçaslan ile İhlas Vakfı çalışanlarından Mehmet Kılıçaslan’ın kardeşi, avukat Arif Kılıçaslan toprağa verildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) eski çalışanlarından İlyas Kılıçarslan'ın ağabeyi, Türkiye gazetesi spor servisi çalışanlarından Ali Rıza Kılıçaslan ile İhlas Vakfı çalışanlarından Mehmet Kılıçaslan'ın kardeşi, avukat Arif Kılıçaslan toprağa verildi.


Dün gece vefat eden evli ve iki çocuk babası olan merhum Arif Kılıçaslan (52), İstanbul Beylikdüzü'ndeki İhlas Marmara 1 Camii'nde, öğle vakti kılınan cenaze namazını müteakip Eyüpsultan Kabristanlığı'na defnedildi. Mehmed Said Arvas Hoca Efendi'nin kıldırdığı cenaze namazına Kılıçaslan'ın yüzlerce seveni ile Türkiye gazetesi ve İhlas Holding çalışanları katıldı.

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