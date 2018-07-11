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11 Temmuz 2018 21:33

Kılıçdaroğlu, Kartal’da Srebrenitsa katliamı anma törenine katıldı

İSTANBUL (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Avrupa’nın önce Bosna Hersek’te yaşanan katliamın kara lekesini kendi anlından kaldırması, silmesi lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu, Kartal’da Srebrenitsa katliamı anma törenine katıldı

11 Temmuz 2018 21:33


İstanbul Kartal’da 11 Temmuz 1995’de Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun Srebrenitsa ’yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde canı katledişinin 23’ncü yılı için bir anma programı düzenlendi. Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesi’nin birlikte hazırladığı anma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile vatandaşlar katıldı.


“Kişiler, kimlikleri dolayısıyla ölüme mahkum edilemezler”


Anma töreninde konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Bugün biz bu acıları paylaşmak için bu acıları unutmamak için buradayız. Eğer İnsanlık ölmediyse bütün katliamlara karşı topyekün bir arada olmak zorundayız. Kişiler kimlikleri dolayısıyla yargılanamazlar. Kimlikleri dolayısıyla ölüme mahkum edilemezler” dedi.


“Avrupa bana ders vermek istiyorsanız önce dönüp kendinize bakacaksınız”


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Bir kimliği ve inancı yok etmek için o kıtadan silmek için hain ellerde yapılan bir katliamdır. Bosna Hersek’te yaşanan katliamın bir başka acı tablosu daha var. O acı tablo en az katliamlar kadar ağır tablodur. Avrupa’nın göbeğinde binlerce insan çoluk çocuk yaşlı, genç, kadın erkek demeden katledilirken kimlikleri ve inançları nedeniyle Avrupa’nın büyük bir kesiminin sessizliğini korumasıdır. Katliamı bildiği halde sesini çıkarmamasıdır. Yeri geldiği zaman bu kitle bize ders vermeye kalkar. Yeri geldiği zaman Türkiye’yi eleştirirler. Avrupa’nın önce Bosna- Hersek’te yaşanan katliamın kara lekesini kendi anlından kaldırması, silmesi lazım. Bunu yapması lazım Avrupa’nın halen o yara kapanmamıştır. Bana ders vermek istiyorsanız önce dönüp kendinize bakacaksınız” ifadelerini kullandı.


“Kin üzerine inşa edilen bir siyaset de olmaz” diyen Kılıçdaroğlu, “Kin bizim kapımızdan içeri girmemelidir. Anadolu toprakları huzur üzerine inşa edilmiştir. Kavga üzerine değil. Ortak bir gelecek yaşatmak zorundayız. Birlikte huzur içinde yaşayacağımız güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Elbette bunun yolu demokrasidir. Ben bunu gayet iyi biliyorum” şeklinde konuştu.


Anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kartal Meydanı’nda yer alan Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı’na çiçek koydu.




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