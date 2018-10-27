Kılıçdaroğlu kentsel dönüşüm çalıştayına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı kentsel dönüşüm çalıştayında, 40 yıl sonra çözüme kavuşan Maltepe'nin Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde uygulanması planlanan kentsel dönüşüm modelleri tartışıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Halkımızla kenetlendik. İlk 5 yılımızda imar planlarını tamamladık. İkinci 5 yılımızda dönüşümü yine halkımızla birlikte başaracağız" dedi.

Kentsel dönüşüm çalıştayına, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları, alanında uzman akademisyenler ve şehir plancıları katıldı.

Çalıştayda, Maltepe'de 40 yıl sonra çözüme kavuşan Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin kentsel dönüşümü için planlanan modeller ve iletişim stratejileri tartışıldı. Karayalçın'ın, bölgede yaşayan halkla birlikte gerçekleştirilecek bir kentsel dönüşümün istenilen sonuçlara ulaşabileceğini vurguladığı toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının 1989-1994 yılları arasında gerçekleştirdiği, “Dikmen Vadisi” ve “Portakal Çiçeği” projeleri de örnek gösterildi. CHP Genel Başkanı, yapılan konuşmaları ilgiyle dinledi.

Planlar mahalle halkıyla hazırlandı

Maltepe'de imar sorununun 40 yıldır çıkmaza sürüklendiğini ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "40 yıllık sorunu, görev süremiz dolmadan 4 yılda çözdük. Göreve geldiğim gün Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerimize giderek orada yaşayan on binlerce kişiye söz vermiştim. Allah sözümü yerine getirmemizi nasip etti. Bundan 4 yıl önce, yine sayın Karayalçın ile bu mahallelerimizi ziyaret ederek bu sorunu nasıl çözebileceğimizi planlamıştık. İlk olarak mahallelerimizde, kentsel dönüşüm ofisleri açarak ve burada alanında uzman kişileri görevlendirerek halkın doğru bilgi almasını sağladık. Yine uzmanlardan, mahalle muhtarlarından, mahallenin ileri gelenlerinden ve yıllarca burada mücadele eden derneklerin temsilcileriyle Mahalle Danışma Kurulu oluşturduk. İşte bugün onaylanan imar planlarını, kapalı kapılar ardında değil, tamamen halkımıza danışarak, onların onayını alarak hazırladık. Sonrasında planların onaylanması aşamasında, hem Maltepe Belediye meclis üyelerimizin, hem de İBB meclis üyelerinin desteğiyle, herkesi mutlu eden sonuca ulaştık" dedi.

"Emsal transferi uygulamasını plan notlarımıza yazdık"

Mahallelerin dönüşüm sürecinde yine halka danışacaklarını vurgulayan Kılıç, "İlk 5 yılda imar planlarını hazırladık. İkinci 5 yılımızda yine halkımıza danışarak, tamamen halkın çıkarlarını koruyan bir kentsel dönüşümü hep birlikte başaracağız. Yerinde dönüşüm yaparak, 40-50 yıldır burada kendine hayat kuran vatandaşlarımızın yerinden yurdundan edilmesinin önüne geçeceğiz. Türkiye'de ilk defa emsal transferi uygulamasını plan notlarımıza yazdık. Bu sayede, imar planında donatı alanları içerisinde evleri bulunan vatandaşların konut alanı öngörülen parsellere taşınmaları sağlayarak, mağdur olmalarını engelleyeceğiz" diye konuştu.

"Türkiye'deki kentsel dönüşüm mağdurlarına da umut olacağız"

Türkiye'de ilk kez denenecek bir model üzerinde çalıştıklarını da ifade eden Başkan Kılıç, "Pek çok yerde halkımız, kentsel dönüşüm süreçlerinde müteahhitlerin mağduriyetini yaşıyor. Biz Maltepe'de buna müsaade etmeyeceğiz. Bu mahallelerimize girecek her bir müteahhitten, tıpkı arabalardaki kaskolar gibi inşaat bitirme sigortası isteyeceğiz. Bu sigortası bize vermeyen hiçbir müteahhit, mahallelerimize giremeyecek. Böylelikle Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük'teki vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamasına engel olacağız. Bir ekip kurduk bu modeli geliştirmek için çalışıyor. Öngörüm o ki bunu uygulayabileceğiz. Göreceksiniz biz bunu uygulamaya koyunca, tüm Türkiye'deki kentsel dönüşüm mağdurlarına da umut olacağız" şeklinde konuştu.