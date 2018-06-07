Kılıçdaroğlu, servis esnafına seslendi

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Servis Taşımacıları Esnafı ile buluştu. Programa Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP’li isim de katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, servisçilere seslenerek İstanbul’da çalışmanın güzel bir şey olduğunu söylererek, “Servisçi arkadaşların sorunlarının çözülmesi gerekiyor. 5 bine yakın aracın çürümeye terk edildiğini boşanmaların olduğunu ailede huzursuzlukların olduğunu ifade ettiler. Bana iletilen veriler de 56 bin servis aracı olduğu ifade edildi. Bunun 18 bin’i okul geri kalanı personel servisi. Yaklaşık 100 bin aile buradan ekmek kazanıyor yaşama tutunmaya çalışıyor. Siz hak istiyorsunuz” dedi.

“Korsan bu işi yaparsa sizin ekmeğinizi engellemiş olur”

Kılıçdaroğlu, 2 Nisan 1986 tarihinde taşımacılık ile ilgili bakanlar kurulu kararına değinerek, “Siz hakkınızı arıyorsunuz. Bakanlar kurulu kararı var amaç sizin çıkarınızı korumak. Vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılıyorsunuz. Bu ne demektir. Servis esnafı aynı zamanda kamu hizmeti yapıyor demektir. Sizler alın teri döküyorsunuz bedavadan para kazanmıyorsunuz. Evinizi ailenizi geçindirmek için çalışıyorsunuz. Siyaset doğrudan doğruya vatandaşın doğrudan sorunlarını çözme sanatıdır. Size söz veriliyor sözün gereği yapılmıyor. İnsan onurunu kıran açıklamalar. Siz eylemlerde yapmışsınız çok sayıda. Eylemlerde hak arıyorsunuz. Bireylerin ulaşım ihtiyacını karşılamak için tahdit getirilmeli. Siz bu anlamda profesyonelsiniz. Yılların birikimi emeği var. Toplu taşımada güvenliğin sağlanmasıdır. Üçüncü olarak da korsan taşımacılığın engellemesi. Araya korsanlar girmesin. Buraya birileri yandan gelip korsan bu işi yapmasın. Korsan bu işi yaparlar ise sizin ekmeğinizi engellemiş olur” diye konuştu.