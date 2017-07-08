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08 Temmuz 2017 11:02

Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü” D-100 Otoyolu’nu kilitledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü’ne 24’üncü günüyle devam ederken, otoyolda yoğun araç kuyrukları oluştu.

Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü” D-100 Otoyolu’nu kilitledi

08 Temmuz 2017 11:02

Vatandaşlar bu durumu korna çalarak protesto etti.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’da başlattığı Adalet Yürüyüşü 24’üncü gününde İstanbul’da devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü nedeniyle D-100 Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar uzun süre korna çalarak durumu protesto ederken yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluşturan araç trafiği kameralara yansıdı.




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