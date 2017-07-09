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09 Temmuz 2017 17:08

Kılıçdaroğlu’nun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Maltepe miting alanına doğru gerçekleştirdiği tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi.

Kılıçdaroğlu’nun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi

09 Temmuz 2017 17:08


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nü sonlandıracağı Maltepe miting alanına doğru tek başına yürüyüşe geçti. Elinde "Adalet" yazılı pankart taşıyan Kılıçdaroğlu, 25 günlük ’Adalet Yürüyüşü’nü noktalamak için tek başına yürürken polis ekipleri de Kılıçdaroğlu’na eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nun önünde 2 tane TOMA ve TOMA’ların arkasında da çevik kuvvet polisleri yer aldı. Çevik kuvvet polislerinin yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa karşı Kılıçdaroğlu’nun çevresinde etten duvar ördüğü görüldü.


Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi.




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