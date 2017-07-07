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07 Temmuz 2017 15:16

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü molanın ardından devam ediyor

’Adalet Yürüyüşü’ne Tuzla Şifa Mahallesinde mola veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşüne tekrar devam ediyor.

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü molanın ardından devam ediyor

07 Temmuz 2017 15:16


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nde mola vermişti. Tuzla Şifa Mahallesinde verilen yaklaşık 2 saatlik yemek ve ihtiyaç molasının ardından yürüyüş tekrar başladı. Kortejin önünde yerini alan Kılıçdaroğlu geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yürüyüşüne devam ediyor.


Öte yandan, yürüyüşün sürdüğü 3 şeritli D-100 karayolunun en sol şeridi polis minibüsleri tarafından tamamen kapatıldı. Karşı şeritten gelebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem amaçlı yapılan uygulamada polis minibüsleri de yürüyüşçülerle aynı hızda ilerliyor.




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