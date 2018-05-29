Kilise kuyusuna düşen kadın, itfaiye tarafından kurtarıldı

Yaralı kadın itfaiye ekiplerini titiz çalışmasıyla kurtarılırken, eşi ise kuyunun başında gözyaşı döktü.

Edinilen bilgilere göre olay Yeniköy’de bulunan Aya Nikola Rum Ortadoks kilisesinde yaşandı. Kilisede görevli Kostas Tinodinos ve eşi Tina Tinodinos, bahçede temizlik yapmaya başladı. Bu sırada 30 metrelik kuyunun kapağına basan Tina Tinodinos, aşağıya düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye kuyunun çok dar olması nedeniyle kurtarma çalışmalarında zorluk yaşadı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda kuyuya inen bir itfaiye eri kadına ulaşmayı başardı. Bu sırada kadının kocası Kostas Tinodinos da kuyunun başından bir an olsun ayrılmadı. Rumca konuştuğu eşine moral veren ve itfaiye ekiplerine tercümanlık yapan adam, zaman zaman gözyaşı döktü. Eşinin rumca "batıyorum" dediği söyleyen adam, itfaiye ekiplerinden acele etmelerini istedi. Gözyaşlarına boğulan adam, itfaiyeciler tarafından teselli edildi.

Kuyuya düşen kadın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kuyudan kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında kuyunun içerisinde oksijensiz kalan bir itfaiye görevlisine de ayakta müdahale edildi.