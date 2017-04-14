Kilo almak isteyenlere öneriler

Yapılan araştırmalar, kilo almanın vermekten çok daha zor bir süreç olduğunu ve yine çalışmalar erkeklerin kadınlardan daha çok bu sorunu yaşadığını gösterdiğini belirten Diyetisyen Şeyda Sular, “Kilo alamamanın altında birçok neden olabilir. Bunların başında günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden az olması sonucu kilo alamama durumudur. Bununla birlikte metabolik hastalıklar, hipertiroid hastalığı, psikolojik rahatsızlıklara bağlı iştahsızlık, bağırsak emilim hastalıkları ve aşırı fiziksel aktivite gibi birçok neden kilo alamama sorununu gün yüzüne çıkartır. Kilo alamamanın altında yatan nedeni anlamak için mutlaka bir uzmana başvurmalı gerekli bütün tahliller yapılmalı tahlil sonuçlarına göre beslenme planı oluşturulmalıdır. Kilo alma sürecinde amaç önüne geleni yiyerek kilo alma değil,doğru besinleri tüketerek alınan kiloyu kas dokusundan almak yağ dokusunu ideal seviyede tutmaktır” diye konuştu.

Sağlıklı kilo almak için 10 öneri

Diyetisyen Şeyda Sular, sağlıklı kilo almak için şu önerilerde bulundu:

“Normal aldığınız enerjinin günlük 400-500 kcal üstünde almanız gerekir.

Düzenli ve dengeli beslenme şart.Muhakkak kahvaltıyı atlamadan güne başlayın.Kahvaltınıza ek 1 bardak portakal ya da nar suyu hem C vitamini takviyesi hemde kalori takviyesi yapacaktır.

Gün içinde ara öğün mutlaka yapın. Bu ara öğünlerde yağlı tohumlar,kuru-yaş meyveler,sağlıklı yağlar içeren avokado çok güzel bir tercih olacaktır.

Ana öğünlerinizde muhakkak protein ve karbonhidrat kaynağını birlikte tüketin. Mesela ızgara balık yanında tam buğday makarna yada tam buğday ekmek,kırmızı etin yanında bulgur pilavı tüketebilirsiniz.Küçük porsiyonlarla hızlı bir şekilde doyan bireyler yemeğe çorbayla başlayarak midesini doldurmaktansa yemek bittikten sonra tüketmeleri doğru bir seçim olacaktır.

Yulaf zayıflatır diyenler aksine doğru ve zamanında tüketildiğinde sağlıklı bir şekilde kilo alımı sağlamaktadır. Akşam yemeğinden sonra uyumadan 2 saat önce yulaf,süt ve meyve karışımı sizin için sağlıklı,lifli bir ara öğün olacaktır.

Küçük hacime büyük kaloriye sahip sağlıklı besinleri tüketin.Mesela kahvaltıda 1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi ya da tahin tüketin. Peynirizin üstüne ya da yemeklerinize keten tohumu serpin.

Yemek esnasında ya da öncesinde su tüketmekten kaçının.Erken doygunluk hissi verecektir.

Spor yapmaktan kaçınmayın. Hafif kas egzersizleriyle kas kütlenizi daha hızlı arttıracaksınızdır.Spor öncesi protein ve karbonhidrat içeren bir ara öğün sonrasında proteinden zengin bir ana öğün tercih edin.

İştahınızı arttırmak için baharatlardan yardım alın.Yemeğinize ekleyeceğiniz kırmızı toz biber,kimyon,kişniş,anason ve zencefil daha iştahlı olmanıza yardımcı olacaktır.

En önemlisi sık sık tartıya çıkmayın ve pes etmeyin.Kilo alma süreci uzun bir süreçtir ve motivasyon çok önemlidir.Pes etmeden yolunuza devam edin ve muhakkak bu yolda bir uzman diyetisyenle çalışın.”