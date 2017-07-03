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03 Temmuz 2017 16:54

Kilyos sahilinde denizin dalgalarına kapılan genç boğularak hayatını kaybetti

Kilyos sahilinde arkadaşlarıyla beraber denize giren Uğur Cin, boğularak hayatını kaybetti.

Kilyos sahilinde denizin dalgalarına kapılan genç boğularak hayatını kaybetti

03 Temmuz 2017 16:54


Olay İstanbul, Kilyos sahilinde saat 13:00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre 28 yaşındaki Uğur Cin arkadaşlarıyla birlikte denize girmek için Kilyos sahiline gitti. Tek başına denizde açılan Cin’e sahildeki vatandaşlar seslenerek daha ileri gitmemesini söyledi. Bir süre sonra gözden kaybolan genç için sahilde bulunan vatandaşlar seferber oldu. Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından vatandaşların çabalarıyla denizden çıkarılan Uğur Cin, Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastane’sine kaldırıldı. Cin,hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Uğur Cin’i denizden çıkarmak için seferber olan vatandaşlardan Burak Uzunoğlu,“Oturuyorduk biz burada. Bağırış çağırış sesleri geldi. Öyle ağabeyim de görünce mecburen atladım suya. Çıkartmaya çalıştık. Çıkarttığımız zaman vefat etmişti. Gençti bizim yaşlarımızda. Duyduğuma göre eşi ve çocuğu varmış. Zaten çıkarır çıkarmaz ambulans geldi. Müdahale filan yapmadan aldılar. Götürdüler. Nabız yoktu” dedi.


Cin’in denizde açılarak gözden kaybolduğunu ifade eden Yusuf Kirşan, “Arkadaş ilk önce açılmaya başladı. Sonra diğer şambrelli peşinden gitti. Biz ‘gitme, gitme’ diye bağırdık. Ondan sonra arkasından bot kurtarmaya gitmeye çalıştı. Mecbur geri dönmek zorunda kaldı. Ondan sonra şambrel kayboldu. İleri gitti biraz daha. Tekrar o şekilde biz onu göremedik. Sonradan göründü arkadaşlar koştular zaten. Şambrelli olan yakaladı onu. Yavaş yavaş çekmeye başladı. Çektikten sonra arkadaşlar baktılar. Nabzı atmıyor, ölmüş. Çok açılmıştı. Bağırdık çağırdık. Dinlemedi bizi” dedi.


Öte yandan Uğur Cin’in ölüm haberini alan ailesi hastanenin önüne akın etti. Cin’den geriye kalan sahilde duran şişme botu oldu.




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