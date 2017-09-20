Kim Mestdagh, Yakın Doğu Üniversitesi’nde

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 1990 doğumlu 1.79 boyundaki Belçikalı Milli Takımı oyuncusunun 2017-2018 sezonunda Yakın Doğu Üniversitesi forması ile mücadele etmesini sağlayacak olan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Etkili dış şut özelliği ile dikkat çekiyor

İki numaralı pozisyonda gösterdiği performansla dikkatleri çeken başarılı şutör, geçtiğimiz sezon Fransa Ligi’nde maç başı 23 dakika sahada kalarak 9.7 sayı, 3 ribaunt, 2.4 asist ve 2 top çalma ortalamaları yakaladı.

Flammes Carolo Basket takımında Eurocup Women’da en skorer oyuncusu olarak dikkat çeken Belçikalı basketbolcu, turnuvada maç başı 30 dakika süre alırken, yüzde 52’lik 3 sayı yüzdesi kaydedip, 14.8 sayı, 1.9 ribaunt, 3.2 asist ve 3.1 top çalma ortalamalarıyla oynadı. Türkiye’de ilk kez forma giyecek olan Kim Mestdagh, 2014-2015 sezonunda Belçika’nın Castors Braine takımıyla Eurocup Women’da final oynama başarısı gösterdi. Kim, Castors Briane formasıyla 14.8 sayı, 3.6 ribaunt, 2.6 asist ortalamaları kaydetti.

Kim Mestdagh: “Yakın Doğu Üniversitesi ile Türkiye Ligi’nde mücadele etmek heyecan verici”

Sözleşmesini imzalayan Kim Mestdagh da, geçtiğimiz sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyon olarak adından söz ettiren Yakın Doğu Üniversitesi forması ile ilk kez Türkiye Süper Liginde yer alacak olmaktan dolayı heyecan duyduğunu söyledi.

’Büyük bir takımda oynamak beni heyecanlandırıyor’ diyen deneyimli şutör, “Öncelikle oyuncularına her türlü imkanı sağlamaya çalışan çok güzel bir kulüp. Takım arkadaşlarım beni çok iyi ve samimi bir şekilde karşıladılar. Hiç yabancılık çekmedim. Herkes işini iyi biliyor ve disiplinli çalışıyor. Takım olarak her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağım. Burada kariyerimde güzel başarılar elde edeceğime ve farklı tecrübeler edineceğime inanıyorum. Sabırsızlıkla yeni sezonun başlamasını bekliyorum” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Takımımıza değerli katkılar sağlayacaktır”

İmza töreninde hazır bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Kim Mestdagh’ın yeni sezonda mücadele edecekleri Türkiye Süper Ligi ile Euroleauge’de kendilerine güç katacağını belirtti.

Oyun yapısıyla, tempoyu seven Kim Mestdagh’ın geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası’nda Belçika Milli Takımıyla üçüncü olarak bronz madalya kazandığına vurgu yapan Tüzünkan, “Basketbolun tecrübeli isimlerinden biri aynı zamanda üç sayı yüzdesi ve skorer kimliği ile ön plana çıkan bu oyuncunun takımımıza büyük destek sağlayacağını ve değerli katkılar koyacağını düşünüyoruz. Kendisiyle önümüzdeki sezonu birlikte geçirecek olmaktan dolayı mutluyuz. Bu yıl Türkiye Süper Liginde ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi forması ile mücadele edecek olan oyuncumuza başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.