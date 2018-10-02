Kim Milyoner Olmak İster?'e TDK'den ödül

Ekranların en çok seyredilen bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster?, Türk Dil Kurumu tarafından 'Türk Dil Kurumu Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Şimdiye kadar 4 binin üzerinde yarışmacıya ev sahipliği yaptığı belirtilen olan Kim Milyoner Olmak İster?'de, yayımlanmaya başlandığı 2011 yılından bugüne kadar 25 bine yakın soru sorulduğu ifade edilirken, Türkçe dil bilgisi ve imlayı son derece titiz kullandığı için yarışma programı, Türk Dil Kurumu tarafından Türk diline katkılarından dolayı 'Türk Dil Kurumu Özel Ödülü'ne layık görüldü. Program sunucusu Murat Yıldırım ve programın yapımcısı Mehmet Çam ve Musahhih Kemal Kırar'a ödülleri 26 Eylül Dil Bayramı etkinliklerinde TDK Başkanı Gürer Gülsevin tarafından takdim edildi.

Ödül gerekçesi TDK tarafından şöyle açıklandı:

''Ülkemizdeki ulusal televizyon kanallarından ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında halkımızın doğru, güzel ve örnek Türkçe kullanmasının teşvik edilmesi aynı zamanda dilimizin zengin söz varlığından sözcüklerin ve deyimlerin kullanım özellikleriyle birlikte programda yer alması toplumda Türkçenin etkin kullanımına yardımcı olmaktadır. Öte yandan TDK'nin Türkçe Sözlük'ünün başvuru kaynağı olarak kullanılması ve yayınlarda bu durumun dile getirilmesi benzer diğer programlar için örnek oluşturmaktadır. Dilimiz için yaptığınız bu değerli katkılardan dolayı Türk Dil Kurumu olarak bu yılki Dil Bayramı kutlamalarımız kapsamında Kim Milyoner Olmak İster? yarışma programını ödüllendirerek hem sizin emeklerinizin karşılığını bir nebze de olsa vermiş olmak hem de kamuoyu için örnek oluşturmak amacındayız''.

'TDK Özel Ödülü'ne bu yıl layık görülen televizyon programı Kim Milyoner Olmak İster?, imla konusunda sosyal medyadan ilginç bir çağrıda bulunmuştu. Ekip,''Kim Milyoner Olmak İster?'de okuyorsanız doğru yazılmıştır'' iddiasının iki yıllık meyvesi olan bu ödüle layık görüldüklerinden büyük bir onur duyduklarını belirtti.