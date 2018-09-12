Kimi Raikkönen, Alfa Romeo Sauber F1'de

Kariyeri boyunca 20 Grand Prix galibiyeti ve 100 defa podyuma çıkma başarısını gösteren Fin pilot Kimi Raikkönen, 2019 itibariyle iki sezon boyunca Alfa Romeo Sauber F1 Takımı için yarışacak. Alfa Romeo Sauber F1 Takımı pilotu Charles Leclerc ise önümüzdeki yıl itibariyle Scuderia Ferrari Takımı'nda yarışacak.

Alfa Romeo, sürpriz bir adımla iddiasını artırmaya devam ediyor. 2007 Formula 1 Dünya Şampiyonu olan, tam 20 Grand Prix galibiyeti ve 100 defa podyuma çıkma başarısını gösteren Finlandiyalı pilot Kimi Raikkönen, 2019 itibariyle Alfa Romeo Sauber F1 Takımı için yarışacak.

Sauber Motor Sporları CEO'su ve Alfa Romeo Sauber F1 Takımı Takım Müdürü Frederic Vasseur, “Motor sporları tarihinin en itibarlı sporcularından olan Kimi Raikkönen'i takıma dahil etmek, projemizin önemli ayaklarından birini teşkil ediyor ve bizleri yakın gelecekteki hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor. Kimi'nin tartışmasız yeteneği ve F1 tecrübesi yalnızca otomobilimizin gelişimine katkı sağlamakla kalmayacak, takımımızın bir bütün olarak büyüme ve gelişim sürecine de ivme katacak. 2019 sezonuna, birlikte, sağlam bir temel üzerinden ve hatırı sayılır neticelere imza atma kararlılığımızla start vereceğiz” dedi.

Öte yandan Alfa Romeo Sauber F1 Takımı pilotu 21 yaşındaki Charles Leclerc da 2019 yılı itibariyle Scuderia Ferrari Takımı için yarışacak. Frederic Vasseur, Formula 1 Şampiyonası'ndaki ilk yılında başarılı bir çıkış yakalayan ve takımı memnun eden Leclerc'e de teşekkür etti ve kendisini yakından takip edeceklerini belirtti.