“Kınalı kuzular” için asker uğurlaması

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta törende gençlere kına yaktı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek gençlere uğurlama töreni düzenledi. Törene Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte askere gidecek gençler ve aileleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Başkan Usta, gençlere kına yaktı. Törende Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından gençlerin askerde ihtiyacı olan malzemelerin bulunduğu çanta hediye edildi. Gecede gençlerin anneleri gözyaşlarını tutamazken, duygusal anlar yaşandı. Asker aileleriyle sohbet eden Başkan Usta, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Asker uğurlama töreninde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Her şeyden önce bu kutsal yolculukta sizlere kolaylıklar diliyoruz. Kazasız, belasız, üstün başarılı görevler temenni ediyorum. Sabırla bekleyecek olan ailelerinize bu uzun sürede sizlere dua edeceklerini ümit ediyorum, sabırlar diliyorum. İlk kez burada tanıştığınız, askerde birlikte olacağınız, birlikte bu vatan uğruna nöbet tutacağınız arkadaşlarla tanışma imkanı buluyorsunuz. Türk Bayrağı'nın gölgesinde bile olsa her bir gencimiz, askerimiz onuruyla bu ülkeyi savunacağından, Bu ülkenin bölünmesinden, sınırlarının kuşatılmasından, halkına zulüm edilmesinden asla taviz vermeyeceğinden, bu ülkenin değerlerini koruyacak bir duruş ortaya koymasından, milletin ona vermiş olduğu bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğinden kuşkumuz yoktur” dedi.