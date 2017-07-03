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03 Temmuz 2017 14:08

Kınalıada Korveti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle denize indirildi

Milli Gemi Konsepti kapsamında inşası devam eden ada sınıfı korvetlerin dördüncüsü olan Kınalıada Korveti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle denize indirildi.

Kınalıada Korveti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle denize indirildi

03 Temmuz 2017 14:08

Törende bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şuana kadar gerçekleşen projelere bütçeden harcanan miktarın 20 milyar lirayı bulduğunu belirterek, yapılacak olan yeni projelerle bu miktarın 40 milyar liraya ulaşacağını söyledi.


MİLGEM projesi kapsamında inşası süren korvetlerden dördüncüsü olan Kınalıada Korveti’nin denize indirilişi ve ‘İ’ sınıfı Fırkateynlerden birincisi olan İstanbul Fırkateyni’nin inşası için yapılacak ilk kaynak için tören düzenlendi. Pendik’deki İstanbul Tersanesi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve çok sayıda davetli katıldı. Tören sırasında bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Ülkemiz artık halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ile elde ettiğimiz bu başarı, geçmişte dışarı bağlı olduğumuz askeri gemi inşa sektöründe ulaşmış olduğumuz seviyeyi ve seneler içerisindeki ilerlememizi açık bir şekilde gösteriyor. Şuanda yürütmekte olduğumuz gemi inşaat projelerinin bütçesel büyüklüğü 20 milyar Türk lirasını yakalamış durumda. Gelecek dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız fırkateyn, hücumbot, destek gemileri ve süratli bot sınıflarına yönelik projeler ile bu meblağın 40 milyar Türk lirasını aşacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.


Türkiye’nin savunma sanayinde kat ettiği mesafeye değinen Işık, “Türkiye savunma sanayinde gösterdiği başarılarla dünyadaki algıyı da değiştirdi. Bu alanda yetkin, gelişmiş ülkeler daha düne kadar Türkiye’yi sadece silah satabilecekleri adeta yağlı bir müşteri olarak görüyorlardı. Ancak bugün artık Türkiye’ye birlikte üretim yapalım, birlikte geliştirme yapalım diye teklif ettikleri stratejik bir ortak olarak görmeye başladılar. Artık önümüzde milli gemilerimizin tüm silahlarını yerli imkanlarla yapmak gibi, milli denizaltımızı yapmak gibi, helikopter gemimizi tamamlamak gibi önemli hedeflerimiz var. Ve bu önemli hedeflerimizi gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve programa katılan protokol Kınaalıada Korveti’nin önünde fotoğraf çekildi. Kınalıada Korveti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın gemiyi deniz indirme metnini okumasından sonra denize indirildi.




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