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13 Haziran 2018 11:34

Kinder Joy’dan İstanbul’da Bayram Festivali

Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden Ferrero’nun markası Kinder Joy, bayramda tüm çocukları unutulmaz bir festivale davet ediyor.

Kinder Joy’dan İstanbul’da Bayram Festivali

13 Haziran 2018 11:34

Beşiktaş Belediyesi işbirliği ile 15-17 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kinder Joy Bayram Festivali’nde geçmişin bayram coşkusunu çocuklara yaşatmak amaçlanıyor.


Ramazan Bayramı boyunca İstanbul Etiler Sanatçılar Parkı’nda yapılacak festivalde pek çok renkli etkinlik yer alacak. Çocukların aileleriyle birlikte oyunlar, danslar ve müzik eşliğinde eğlenceli bir bayram geçirmesi sağlanacak. Katılımın ücretsiz olduğu Kinder Joy Bayram Festivali, her yaş grubundan çocuğa açık olacak. Katılan çocuklara Kinder Joy’un ek süprizleri de olacak.




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