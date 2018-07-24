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24 Temmuz 2018 09:32

“Kiralar önümüzdeki dönemde daha fazla artacak”

ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen, dövizde ve enflasyonda yaşanan yükseliş ile birlikte kiralardaki artışın önümüzdeki yıllarda daha fazla olacağını vurguladı.

“Kiralar önümüzdeki dönemde daha fazla artacak”

24 Temmuz 2018 09:32



Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen, Haziran ayı itibarı ile hareketlenen konut satış rakamları ve kiralama oranlarındaki artışı değerlendirdi. Konut satışlarında yaşanan artışın ülke ekonomisi ve gayrimenkul sektörü adına oldukça sevindirici olduğunu belirten Tümen, gerek kiralama gerekse satın alma oranlarının önümüzdeki dönemle birlikte artarak devam edeceğini belirtti.



Tümen, “Kiralama oranlarını Haziran ayını baz alarak incelediğimizde artış oranının yüzde 0,80 civarında olduğu görülüyor. Geçen senenin aynı ayına baktığımızda ise bu oranın yüzde 7’nin biraz üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Bu da bize yaz aylarının gelmesiyle birlikte sektör dinamiklerinin artarak rakamlara olumlu yansıdığını ve iyi bir sonuca ulaştığımızı gösteriyor. Kiralamadaki artışın konut satışlarına da pozitif yansıdığını görmekteyiz. Yaz mevsiminin başlaması ile yazlık konut satışlarında da artış başladı ve bu durumun ilerleyen aylarda konut satışlarına olumlu yansımaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Seçimleri geride bırakmamız ve istikrar ortamının oluşması ile önümüze daha kararlı bakacağımız aylar bizleri ve sektörü bekliyor’’ dedi.



“Kiralardaki artış satın almaya yönlendirecek”


Kiralarda yaşanan artışın sektördeki arz talep dengesini değiştireceğini belirten Tümen sözlerine şöyle devam etti: “2018 Haziran ayına kadar kiralarda yaşanan artışa baktığımızda ilerleyen dönemlerde insanların kiralama yerine satın almaya yöneleceğini düşünüyoruz. Bu sayede emlak ve gayrimenkul sektöründe yeniden bir hareketlenme olacak. Satın alma kararını bekletenlerin özellikle bu dönemde elini çabuk tutması gerekiyor.”




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