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03 Ocak 2017 18:06

Kırgızistan Büyükelçiliği:

Kırgızistan Büyükelçiliği:

03 Ocak 2017 18:06

39 kişinin ölümü ile sonuçlanan Reina baskınının faili olduğu gerekçesiyle pasaportu ve resmi internette dolaşan Kırgızistanlı kişinin olayla ilgisinin olmadığı açıklandı.
Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Meder Abakirov tarafından yapılan yazılı açıklamada "Iakhe Mashrapov adlı şahıs, 3 Ocakta 07.00 sıralarında Türkiye’den gelerek Bişkek ‘Manas’ havalimanına inmiştir. Oradan da havalanarak Oş’a 09.00’da inmiştir. 1988 doğumlu Iakhe Mashrapov’u doğum yeri olan Kara-Su’da polis görevlileri sorguya çektiler. Neticede onun terörle ilgisi olmadığı anlaşıldı. İstanbul’da terör olayı olduğu gün kendisi Kırgızistan’da idi" denildi.
Mashrapov’un Kırgızistanlı gazetecilere verdiği röportajı da yayınlayan Kırgızistan Büyükelçiliği, Mashrapov’un "1 Ocakta Bişkek’ten İstanbul’a hareket etmiştim. Ticaretle ilişkili işlerimi bitirdikten sonra havalimanına geldim. Uçağa bindiğimde Türk polisleri beni yakalayarak 1 saat sorguya çektiler. Onun için Bişkek uçağı 1 saat tutuldu. Sonunda polisler terör olayıyla ilgili sorguya çektiklerini ve zanlıya bir az benzediğimi söyleyerek özür dileyerek yolcu ettiler" sözlerine yer verdi.



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