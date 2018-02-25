Kırım Tatar Türklerinden Rusya’ya protesto

yıl dönümünde İstanbul’da toplanan Kırım Tatarları, Rusya’yı protesto ederek konsolosluk önüne siyah çelenk bıraktı.

Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Rusya’nın Kırım’ı işgal ettiği gerekçesiyle Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. Yurt içi ve yurt dışından Kırım dernekleri temsilcilerinin de katıldığı eylemde Moskova aleyhinde sloganlar atıldı, İstiklal Marşı ve dualar okundu. Eyleme katılanlar ellerinde Kırım Tatar, Ukrayna, Azerbaycan ve Türk bayrakları salladı.

“Kırım Tatar Türkleri yeniden göçe zorlanıyor”

Kırım Türkleri adına basın açıklamasını Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları Başkanı Yasin Berber yaptı. Rusya’nın 4 yıldır Kırım’ı işgal ettiğini belirten Berber, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İşgalcilerin, hür dünya ile birlikte işgali tanımayan ve meşrulaştırılmaması için mücadele eden Kırım Tatar Milli Meclisi’ni feshettikleri yetmiyormuş gibi, Kırım’da yaşayan halkımıza yaptıkları baskılara her gün bir yenisini ekliyor. Rusya vatandaşlığına geçmeyen Kırım Tatar Türklerinin oturma izinleri zorlaştırılmakta ve iptal edilmektedir. Kırım Tatar Türkleri 18 Mayıs 1944 sürgününden 45 yıl sonra dönebildikleri vatanlarından tekrar göçe zorlanmaktadırlar.”

Basın açıklamasının ardından Rusya Konsolosluğu önüne yürümesine izin verilmeyen gruptan beş temsilci konsolosluk binası önüne üzerinde ’Kırım Türkleri’ yazan siyah çelenk bıraktı.