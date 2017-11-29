Kırışıkların nedeni ve tedavisi

Gökhan Gökler, ciltteki hyalüronik asit olarak adlandırılan maddenin azalması ile kırışıklıkların başladığını belirterek, tedavi yöntemlerinden bioexpander tedavisi ile ilgili bilgi verdi.

Yirmili yaşların ortalarından itibaren ciltlerde hem ulrataviyole, hava kirliliği, sigara, kötü beslenme gibi dış etkenlerin hem de genetik faktörlerin etkisiyle ilk yaşlanma belirtilerini göstermeye başlar. Gökhan Gökler, bunun önemli sebeplerinden birisinin ciltte hyalüronik asit olarak adlandırılan maddenin azalması olarak açıkladı.

Hyalüronik asidin şeker yapısında bulunduğunu belirten Dr. Gökler, yüksek su tutma kapasitesinden dolayı cilde nem, parlaklık, esneklik ve gerginlik kazandırdığının altını çizerek, "Bu maddenin azalması ile ilk kırışıklar ortaya çıkmaya başlar ve cildimizde kuruluk, matlık ya da gözenekli görüntü yüzümüzü etkilemeye başlar. Gençlik Aşısı ya da (bioexpander)olarak adlandırdığımız ürün ciltteki bu kaybı yerine koymayı amaçlayarak üretilmiştir. Ürünün içinde serbest hyalüronik asit molekülleriyle birlikte üç farklı moleküler ağırlıkta çapraz bağlı hyalüronik asit molekülleri birlikte bulunur. Serbest hyalüronik asit cildimize nem ve parlaklık katarken çapraz bağlı olanlar hafif bir dolgunluk vererek lifting yapıcı etkinlik gösterirler. Her iki etkinin birlikte alınıyor olması nedeniyle Gençlik Aşısı bazı özellikleriyle mezoterapi ürünlerine bazı özellikleriyle ise ince dolgu maddelerine benzer. Ancak dolgu maddeleri gibi derinin derin katmanlarına değil daha yüzeysel uygulanır bu da ciltte germe efekti sağlar. Bunun yanında önemli bir özellik ise gençlik aşısının rejeneratif (yenileyici) etkileridir, ortama verilen hyalüronik asit molekülleri cildin kendi hyalüronik asit üretimini destekler bunun yanında elastin ve kollajen moleküllerinin üretilmesini uyarır. Yine yağ dokusunda uyuyan hücreler olarak da bilinen kök hücreleri uyararak yeni hücreler ve yapıtaşları sentezlenmesinde rol oynar" dedi.

Gençlik aşısı tek başına kullanıldığında 25-42 yaşlar aralığındaki kişiler için ideal bir ürün olduğunu bildiren Gökhan Gökler, "Yüz bölgesine genellikle 3 seans halinde bir ya da iki hafta arayla uygulanır. Üründe çapraz bağlı hyalüronik asit moleküllerinin de birlikte bulunması etkisinin 6 aya kadar sürmesini sağlar, yılda iki kez uygulanabilir. Yüz, dışında boyun, dekolte, eller gençlik aşısının uygulanabileceği diğer gölgelerdir. Bu bölgelerdeki etkileri de en az yüz bölgesindeki sonuçlar kadar iyidir. Gençlik aşısı pek çok estetik dermatolojik prosedür ile birlikte kombine edilebilir. İleri yaş grubunda derin dolgu uygulamalarıyla kombine edildiğinde optimum sonucu sağlar. Yine lazer lifting uygulamaları, fokuslu ultrason ya da altın iğne radyofrekans uygulamalarından sonra gençlik aşısı uygulamak etkinliğin artmasını sağlayabilir" şeklinde konuştu.