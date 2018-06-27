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27 Haziran 2018 09:42

Kırkmerdivenler Caddesi ESTAM ile yenileniyor

Eyüpsultan’daki Kırkmerdivenler Caddesi ESTAM projesi kapsamında yenileniyor.

Kırkmerdivenler Caddesi ESTAM ile yenileniyor

27 Haziran 2018 09:42


Eyüpsultan Tarihi Merkezi’nin (ESTAM) saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Eyüpsultankentsel sit alanı tarihi merkezdeki 67 ayrı projenin ve bu projelerinin bütününde tarihi ve kültürel varlıkların kayıt altına alındığı, ulaşım ve erişim problemlerinin çözüldüğü, hem vatandaşın hem de esnafın isteklerinin karşılandığı ESTAM projesi, Kırkmerdivenler Caddesinin altyapı sorunlarını çözüme kavuşturuyor.



Çalışmalar Ekim ayında tamamlanacak


Ekiplerin yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmaları ile başladığı ve gece gündüz devam ettirdiği altyapı çalışmalarının ardından; elektrik, temiz su, doğalgaz, fiber ve telekom hatlarının yenilenme, güçlendirme, onarım çalışmaları başlayacak.


16 Mayıs tarihinde başlayan Kırkmerdivenler Caddesi çalışmaları taş zemin kaplama, kent mobilyalarının yerleşimi ve aydınlatma direkleri montajı gibi çalışmaların da yapılması ile Ekim ayı ortalarında tamamlanacak.


Çalışmaları İSKİ’nin Eyüpsultan Şube Müdürü Abdüsselam Altunkaynak ile birlikte yerinde inceleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Önümüzdeki hafta taş döşemeleri başlıyor. Yapılan çalışmalar sayesinde İnşallah 50 yıl gibi uzun bir süre altyapıda sorun yaşanmayacak" dedi.




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