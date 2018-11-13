“Kırmızı Hasat” resim sergisi TSKM'de açıldı

Maltepe Belediyesi'nin kasım ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında, Serpil Tinci'nin “Kırmızı Hasat” isimli ikinci kişisel resim sergisi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Tinci, 2005 yılında Ordu Fatsa'da açtığı çağdaş resim sergisi ve yer aldığı birçok karma serginin ardından, ikinci kişisel sergisini Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Aklından geçen düşünceleri ve hissettiği duyguları birleştirerek, kırmızı ve tonları ile tuvale aktardığını ifade eden Tinci, “Kırmızı çok çarpıcı bir renk. Benim için tutkuyu, dikkati, protestoyu, ölümü, aşkı, sevgiyi ifade ediyor. Kırmızı, düşünce ve duygularımın, tepkilerimin, gördüklerimin hasadı oldu. Benim izlenimlerim, yanılsamalarım, cevaplarım. Kırmızıdan vazgeçmeyi düşünmüyorum” dedi. Sergi, 18 Kasım'a kadar Galeri Maltepe'de ziyarete açık olacak.