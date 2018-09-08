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08 Eylül 2018 11:22

Kırmızı ışıkta geçen Japon turist, tramvayın altında kaldı

Fatih, Beyazıt’ta kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 Japon turistten biri tramvayın altında kalarak sürüklendi.

Kırmızı ışıkta geçen Japon turist, tramvayın altında kaldı

08 Eylül 2018 11:22

Kazada ağır yaralanan turist kadının hayati tehlikesi devam ediyor.


Olay, Beyazıt - Laleli tramvay durağı arasında bulunan yaya geçidinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, turist olarak İstanbul’a gelen Yoko Takahashi (58) ve Tami İshıda (48) yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada karşı caddeye geçmek istedi. Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay, duramayarak Yoko Takahashi’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle turist kadın yaklaşık 20 metre yerde sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan Yoko Takahashi yoğun bakımda tedavi altına alınırken, Tami İshıda ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazadan dolayı tramvay seferleri Bağcılar istikametine doğru bir süre aksadı. Yolcular tramvaydan inerken yollarına yaya olarak devam etti. Yaralıların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.



“20-30 metre sürüklendi”


Kaza anını anlatan Engin Anas, “Eminönü’nden gelen tramvay kırmızı ışıktan geçen iki yabancı bayanın bir tanesine vurdu. 20-30 metre sürüklendi. O sırada itfaiye ve ambulans geldi. Alıp götürdü. Yaralının durumu ağır” dedi.




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