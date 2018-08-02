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02 Ağustos 2018 14:51

Kirpi “Diken” sağlığına kavuştu

Başakşehir’de vatandaşların ihbarı üzerine bulunan ve “Diken” ismi verilen kirpi, Başakşehir Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi.

Kirpi “Diken” sağlığına kavuştu

02 Ağustos 2018 14:51


Başakşehir 5. Etap Mahallesi’nde vatandaşların ihbarı üzerine bulunan kirpi, Başakşehir Belediyesi sağlık ekiplerince alınarak Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi.


Zamanında müdahale hayata döndürdü


Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Başakşehir Belediyesi ekipleri, kirpinin yerini tespit ederek kısa sürede Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ulaştırdı. Sevimli kirpi, merkezde yapılan ilk müdahale ile hayata geri döndürdü. Kirpiye damar yolu açılarak serum tedavisi ile vitamin ve mineral takviyesi yapıldı.



Konserve ve kedi mamasını çok sevdi


Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yapan çalışanlar, güneş çarpması sonucu halsiz ve yorgun kalan kirpiye ‘Diken’ ismini verdi. Diken, merkezde tedavisinin yanı sıra çok sevdiği konserve ve kedi maması ile beslendi. Başakşehir Belediyesi sağlık ekipleri Diken’i iki gün barınakta misafir etti.


Sevimli kirpi Diken, iki gün süren tedavisinin ardından iğne ve son kontrolleri tamamlandıktan sonra doğal yaşamına geri bırakıldı.




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