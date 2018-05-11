Köylerde gerçekleştirilen buluşmalara katılan kadınlara ilk yardım, temel sağlık, kanser taraması, kadın hastalıkları ve organ bağışı ile ilgili uygulamalı eğitimler veriliyor.

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2018 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 17 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilen ‘Önce Sağlık’ projesi devam ediyor. Proje kapsamındaki eğitimlere katılan kadınlara ilk yardım, temel sağlık, kanser taraması, muayene rutinleri, kadın hastalıkları ve organ bağışı ile ilgili uygulamalı seminerler veriliyor. Yapılan açıklamada; geçen yıl ‘Evde Okullu Olduk’ projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 farklı bölgede 1000 kadına ulaşılırken, ‘sağlık’ olarak belirlenen bu yılın teması ile bin 200 kadına eğitim verilmesi amaçlandığı kaydedildi.

Projenin yedinci etkinliği Konya’daki Yaysun güneş enerjisi santralinin (GES) bulunduğu Ereğli Zengen Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda, sekizinci buluşma ise Kayseri’deki Çamlıca hidroelektrik santralinin (HES) yer aldığı Yahyalı Balcıçakırı İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Buluşmalara 200’ü aşkın kadın katıldı.

17 farklı bölgede bin 200 kadına ulaşacak

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, her yıl farklı konularda düzenledikleri eğitimlerle ailenin temeli olan kadınların çeşitli konulara olan farkındalıklarını arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.

’Önce Sağlık’ programının çoğu kez ilk yardım, erken teşhis ve tedavi konusunda hayat kurtarıcı rol oynayabildiğini anlatan Yılmaz, “Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınlarımıza bu eğitimleri ulaştırıp, yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Evlerdeki bireylerin tamamında bu konuda farkındalık oluşturmak kadınların eğitimi ile mümkün oluyor. Yılsonuna kadar 17 farklı bölgede en az bin 200 kadına ulaşacağımızı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan bilgilendirmede; ‘Önce Sağlık’ projesinde 2018 yılının ilk 4 ayında Mersin Anamur Otluca HES, Muğla Ula Kavakçalı HES, Muğla Seydikemer Sekiyaka HES, Denizli Kale Demirciler HES, Denizli Acıpayam Yeşilvadi GES, Aydın Bozdoğan Sırma HES, Konya Ereğli’deki Yaysun GES ve Kayseri Yahyalı’daki Çamlıca HES yatırımlarının bulunduğu bölgelerde sağlık eğitimleri verildi. Proje Mayıs ayında da Giresun’daki Çalıkobası ve Doruk HES ile Trabzon’daki Yağmur HES yatırımlarının bulunduğu bölgelerdeki eğitimler ile devam edeceği bildirildi. ‘Önce Sağlık’ projesi ile 2018 yılı sonunda toplam eğitim verilen noktaların sayısı 17’ye ulaşacak.

‘Evde okullu olduk’tan sonra sağlığa yöneldi

‘Önce Sağlık’ projesi, TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji’nin ilk sosyal sorumluluk projesi değil. Geçen yıl da ‘Evde Okullu Olduk’ projesi ile yine Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin enerji yatırımlarının bulunduğu noktalarda yaşayan halka yönelik bir proje gerçekleştirildi. Kırsal bölgelerde ikamet eden ve 0-6 yaş grubu çocuk sahibi olan kadınların katılımıyla hayata geçirilen ‘Evde Okullu Olduk’ projesi ile annelere çocukların muayene ve aşı takvimleri, beslenme sağlığı ve ev kazaları hakkında eğitim verildi. 15 farklı noktada 1000 kadının katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde yetişkinlerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirebilmeleri ve onların gelişim süreçlerine destek olabilmeleri için evde bulunan malzemelerle ev içinde okul öncesi etkinlik atölyesi çalışması yapıldı.