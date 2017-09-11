Kırtasiye ürünleri otomata geçti

Türkiye’de hayata geçirilen kırtasiye otomatı, herkese hitap eden kırtasiye ürünlerinin, ihtiyaç duyulan yer ve zamanda karşılanmasını sağlıyor. 49 Kırtasiye A.Ş. tarafından hayata geçirilen kırtasiye otomatları; iş yeri, ortak çalışma alanı, akaryakıt istasyonu, vapur iskelesi, üniversite, havalimanı gibi insanların günlük rutin içinde bulundukları alanlarda, kırtasiye ürünlerine hızla ve kolayca ulaşılmasını sağlıyor. ‘Dükkancık’ adı verilen otomat, 7/24 açık kırtasiye dükkanı gibi hizmet veriyor, nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor.

Şirket açıklamasına göre, otomatların içinde yer alacak ürünler, bulunduğu mekandaki kullanıcıların ihtiyaçlarına göre seçiliyor. Defterden silgiye, post-it’ten USB şarj kablosuna, kalemtraştan yapıştırıcıya pek çok ürün kırtasiye otomatlarında satışa sunuluyor. Otomatların ürün gamı, 49.com.tr üzerinden satışa sunulan Esselte, Leitz, Bic, Uniball ve Mas gibi gibi markalara ait 15 binden fazla kırtasiye ürünü içerisinden seçilerek özelleştirilebiliyor.

Dükkancık, 1 yıllık ArGe sürecinin sonunda, ilk olarak Koç Üniversitesi’nin Girişimcilik ve Araştırma Merkezi KWORKS’teki genç girişimciler tarafından deneyimlendi. Kırtasiye otomatları şimdilik BP istasyonlarında (İstanbul’da Avcılar, Bayrampaşa, Bostancı, Fenerbahçe, İçerenköy, Kadıköy, Kağıthane, Maslak, Üsküdar, Zekeriyaköy), İDO iskelelerinde (İstanbul’da Yenikapı, Kadıköy, Bostancı, Bakırköy ve Bursa iskelesinde), Workinton şubelerinde (İstanbul’da Levent, Kozyatağı, Maslak, Galata ve İzmir’de) hizmet veriyor. Eylül ayı itibarıyla 25 noktada yer alan kırtasiye otomat-larının, hızla yaygınlaştırılarak daha çok kişiye ulaştırılması planlanıyor.