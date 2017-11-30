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30 Kasım 2017 09:45

Kış günlerinin vazgeçilmezi ıhlamur

Havaların soğumasıyla nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için aktarların yolunu tutan vatandaşlar en çok ıhlamur satın alıyor.

Kış günlerinin vazgeçilmezi ıhlamur

30 Kasım 2017 09:45

Avicenna Marka Sorumlusu Uzman Biyolog Arzu Kabakçı kış mevsiminin en çok tercih edilen bitkilerinden olan ıhlamur hakkında önemli bilgiler verdi.


Kış aylarının gelmesi ile birlikte ıhlamur satışlarında hareketlilik başladı. Ihlamur soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyona karşı hem koruyucu hem de tedaviye yardımcı etkisiyle biliniyor.


Avicenna Marka Sorumlusu Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, ıhlamurun hafif uyku bozukluğuna ve psikolojik sorunlara karşı önerildiğini ifade ederek, “Ihlamurgiller Tiliaceae familyasındandır. Ihlamur ağacı Avrupa’ya özgü bir bitkidir. Sarımsı beyaz çiçekli ve kenarları ince veya derin testere dişli yapraklara sahip kışın yapraklarını döken 25 m boyunda yeşil ağaçlardır. Ihlamur çiçekleri fenolik asitler, proantosiyanidinler, taninler, flavonoitleri bitki zamkları ve az miktarda yatıştırıcı etkisi olan bir uçucu yağ içerir. Ihlamur çiçekleri dahili olarak kullanıldığında her türlü hafif uyku bozukluğuna ve anksiyete ya da huzursuzluk gibi psikolojik sorunlara karşı önerilir” diye konuştu.




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