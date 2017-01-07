Kışın karda ve buzda kayıp düşmelere dikkat

Kış mevsiminin gelmesiyle buzda kayıp düşerek sakatlanmaların sayısı artarken, uzmanlar kayarak düşmenin ciddi sakatlıklara ve ölümlere neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kış aylarında soğuk ve yağışlı havalarla birlikte buzlu veya karlı zeminde kayıp düşmeler artıyor. Bunun sonucunda kol ve bacaklarda kırıklar, hatta kafa yaralanmaları meydana geliyor. Ancak bazı basit önlemlerle bu yaralanmalar azaltılabiliyor. Buzlu havada yürümenin inceliklerine dikkat çeken Medicana Konya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Elif Akpınar, “Kış aylarında buzlanma ve yerde kaymalar arttığı için düşmeler ve kazalar da artmaktadır. Düşmeler sonucunda ufak doku hasarları olduğu gibi büyük kemik kırıkları kafa travmaları da oluşabilir. Kaymayı önlememiz için bazı önlemler almamız gerekiyor. İlk olarak giydiğimiz ayakkabılar önemli. Ayakkabılarımızı buzda kaymayacak kauçuk tabanlı ayakkabılar seçmemiz lazım. Topuklu ve kösele ayakkabılar kaymaya neden olabilir. Bunun dışında yürüdüğümüz zaman adımlarımızı küçük küçük omuz hizamızdan fazla atmamamız gerekiyor. Özellikle merdiven, kaldırım gibi yerlerde yürürken dengemizi sağlamak için mutlaka tek elimizin boş olmasına dikkat etmeliyiz. Ayağımız kaydığı zaman elimizle kendimizi, başımızı ve belimizi koruyabiliriz” dedi.

“Düştüğümüz zaman öncelikle kafamızı korumamız gerekiyor” diyen Akpınar, “Kafamızın direk yere çarpmasını önlemek için kolumuzla önlem almalıyız. Kafa travmaları, kafatası kırıklarına ve beyin kanamalarına neden olabilir. Ayrıca düşmeler sonucu omurga hasarları da oluşabilir. Omurga hasarları bel kırıklarına da neden olabilir. Düştüğümüz zaman hemen yerden kalkmaya çalışmayalım. Önce bir süre bekleyip herhangi bir yerimizde ağrı, hasar olup olmadığına kendimizi dinleyerek bulalım. Eğer çok şiddetli bir bel ağrımız varsa ya da çok ciddi bir kafa travmamız varsa yerimizden kıpırdamayıp yardım çağıralım. Eğer düşme sonucunda günlerce geçmeyen baş ağrıları oluyorsa mutlaka erken dönemde doktora başvurmamız gerekiyor. Kafatası kırıkları oluşmuş olabilir ve kafatası kırıkları ciddi beyin kanamalarına neden olabilir” diye konuştu.

Yaşlı kimselerin karlı ve buzlu havalarda dışarıda olmalarının risk olduğunu anlatan Elif Akpınar, “İlerleyen yaşla birlikte reaksiyon verme yeteneğimiz azalır. Bununla birlikte görme ve reflekslerimiz yavaşlar. Bu yüzden yaşlılar düşmeye karşı kendini koruyamazlar. Kemik erimesi hastalığı yaşla birlikte geliştiği için özellikle yaşlıların karlı ve buzlu havalarda tek başlarına dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Kalça kırığı, bel kırığı, bacak vb. uzuvların kırıkları gibi ciddi problemlere neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Medicana Sivas hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Mustafa Kısa, düşme vakalarına bağlı olarak kırık, çatlak ve diğer fiziksel sıkıntıların bu dönemlerde arttığına dikkat çekti.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı Dr. Mustafa Kısa düşme, burkulma veya kayma anında ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulunarak, “Bana gelen sık sorulardan bir tanesi, kış aylarında nasıl yürüyeceğiz? Bunun en önemlisi vücut ağırlık merkezini bir şekilde tek bir yere ayarlamak. Bunlara dikkat etmezsek ciddi kırıklar, kas-iskelet sistemi problemleri, el bileği, ayak bileği gibi ciddi kırıklarla karşı karşıya kalırız” dedi.

Öte yandan, vücut ağırlık merkezini ayarlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğine de değinen Kısa sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Doğada bizim için çok önemli bir örnek mevcut, penguenler gibi yürümemiz gerekiyor. Penguenler yürürken vücut ve dizler hafif kırılmış biçimde ve hafifte öne eğik durumda, eller ve ayaklar serbest yana açılmış, cebe girmemiş, yürürken ayaklarımız vücut hizasında değil, yana doğru açılmış şekilde yürümeliyiz”.