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13 Haziran 2018 15:00

Kıtalararası Yüzme Yarışı heyecanı Trabzon’da

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın elemeleri Türkiye’nin farklı bölgelerinde düzenlenmeye devam ediyor.

Kıtalararası Yüzme Yarışı heyecanı Trabzon’da

13 Haziran 2018 15:00

Bu haftaki seçmeler ise Trabzon’da gerçekleşecek.


İki kıta arasını yüzerek geçmenin eşsiz heyecanı, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda yaşanacak. Pek çok ülkeden binlerce sporcuya ev sahipliği yapacak yarışın elemeleri ise Türkiye’nin 5 farklı bölgesinde gerçekleşecek seçmelerden geçiyor. Yüzlerce sporcunun Ankara’da gösterdiği yoğun ilgiden sonra sıra Trabzon’a geldi. 17 Haziran tarihinde Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu’nda yapılacak elemelerin başarılı isimleri ise 22 Temmuz’da İstanbul Boğazı’nda yapılacak büyük yarışta kulaç atmaya hak kazanacak.




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