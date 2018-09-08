Kitap Günleri’nde Balbay ve Öztürk’e ilgi büyüktü

Kitap Günleri’nde sona yaklaşılırken okurları için kitaplarını imzalayan CHP Milletvekili gazeteci ve yazar Mustafa Balbay ile gazeteci ve yazar Saygı Öztürk’e ilgi yoğun oldu.

1 - 9 Eylül tarihleri arasında 33 yayınevi ve 3 sahafın katılımıyla gerçekleştirilen Kitap Günleri, ünlü yazar ve şairlerin imza günleri, karikatür ve yazarlık atölyeleri, taş plak sergisi ve söyleşilerin yanı sıra jazz gecesi, trio müzik dinletileri, salsa ve tango gösteriyle dolu dolu sürüyor. Kitap Günleri’nde sona yaklaşılırken bugün okurları için kitaplarını imzalayan CHP Milletvekili gazeteci ve yazar Mustafa Balbay, gazeteci ve yazar Saygı Öztürk yoğun ilgi gördü. Okurlarıyla sohbet etme fırsatı da bulan Balbay ve Öztürk, okurlarının kendilerine yönelttiği soruları da cevapladı. Aynı gün içerisinde Kürşat Başar, İlyas Salman, İhsan Eliaçık, Cemal Canpolat ve Işık Öğütçü gibi isimlerde kitaplarını imzaladı.

Ayşenur Arslan, Türkiye’de gazeteciliği anlattı

Gazeteci Ayşenur Arslan’ın katıldığı açık hava söyleşisi yağan yağmura karşın yoğun ilgi gördü. Kitap Günleri Koordinatörü ve Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı tarihçi ve yazar Sacide Bolcan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide gazetecilik mesleği ve Türkiye’de basın özgürlüğü gibi konular konuşuldu. Söyleşinin son bölümünde ise Arslan, dinleyicilerinden gelen soruları yanıtladı.