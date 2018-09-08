İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kitap Günleri’nde Balbay ve Öztürk’e ilgi büyüktü

Kitap Günleri’nde sona yaklaşılırken okurları için kitaplarını imzalayan CHP Milletvekili gazeteci ve yazar Mustafa Balbay ile gazeteci ve yazar Saygı Öztürk’e ilgi yoğun oldu.


1 - 9 Eylül tarihleri arasında 33 yayınevi ve 3 sahafın katılımıyla gerçekleştirilen Kitap Günleri, ünlü yazar ve şairlerin imza günleri, karikatür ve yazarlık atölyeleri, taş plak sergisi ve söyleşilerin yanı sıra jazz gecesi, trio müzik dinletileri, salsa ve tango gösteriyle dolu dolu sürüyor. Kitap Günleri’nde sona yaklaşılırken bugün okurları için kitaplarını imzalayan CHP Milletvekili gazeteci ve yazar Mustafa Balbay, gazeteci ve yazar Saygı Öztürk yoğun ilgi gördü. Okurlarıyla sohbet etme fırsatı da bulan Balbay ve Öztürk, okurlarının kendilerine yönelttiği soruları da cevapladı. Aynı gün içerisinde Kürşat Başar, İlyas Salman, İhsan Eliaçık, Cemal Canpolat ve Işık Öğütçü gibi isimlerde kitaplarını imzaladı.



Ayşenur Arslan, Türkiye’de gazeteciliği anlattı


Gazeteci Ayşenur Arslan’ın katıldığı açık hava söyleşisi yağan yağmura karşın yoğun ilgi gördü. Kitap Günleri Koordinatörü ve Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı tarihçi ve yazar Sacide Bolcan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide gazetecilik mesleği ve Türkiye’de basın özgürlüğü gibi konular konuşuldu. Söyleşinin son bölümünde ise Arslan, dinleyicilerinden gelen soruları yanıtladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.