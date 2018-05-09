Kitap okuyan annelere ödül

En çok kitap okuyan anneler ödüllendirildi.

"Annelerimiz Okuyor" projesi kapsamında Atışalanı Ortaokulu öğrencilerinin anneleri, okudukları kitaplarla hem kendilerini geliştiriyor hem de çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırarak örnek oluyorlar. 7 aylık süreçte buldukları her fırsatta kitap okuyan 132 anne toplamda 538 kitap okudu. Esenler Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen kahvaltılı programda en fazla kitap okuyan anneler ödüllendirildi. Programa Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı.

"Kitap okuyan anne, örnek annedir"

Kitap okuyarak çocuklarına örnek olan annelere teşekkür eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Dünyayla barışmanın, aydınlığa koşmanın, geleceği tasavvur etmenin en önemli yönteminin okumak olduğunu çok iyi biliyoruz. İnsan okuduğu zaman ufku açılır. Çocuklara en büyük rol model anne babalardır. Bu açıdan, bir anne kitap okuyorsa, çocuk da mutlak surette kitap okur. Okumak, aynı zamanda anlamaktır. Çocukların sizi kitap okurken görmesi onları yeniden anlamaya ve düşünmeye sevk edeceği için çok hayırlı bir iş yapmışsınız, hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"İyi insan olmayı hedefleyelim"

"Bu proje her şeyden önce anneler olduğu için çok güzel" diyen Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, "Kadının olduğu yerde kararlılık, ahlâk ve dürüstlük oluyor. Okumak; bilgiye, erdeme, fazilete, hikmete, yaratıcıya ulaşmanın en temel ve güvenli yoludur. Bu niyetle annelerimiz yıl boyu kitap okudular ve evlatlarına örnek oldular. Biz de çocuklarımıza, kitap okumakla beraber insan olmayı hedeflemelerini öğretelim" ifadelerini kullandı.

Okuyan annelere ödül

Konuşmaların ardından en fazla kitap okuyan 3 anne altın, kıyafet ve kitapla ödüllendirildi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, projeye katılan anneleri Ramazan ayından sonra Çanakkale gezisi ile ödüllendireceklerini açıkladı.

"15 Temmuz Şehitler Parkı beni okumaya şevklendirdi"

Okuduğu 50 kitapla projenin en fazla okuyan annesi olan Rahime Çevik, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nın kendisini okumaya şevklendirdiğini belirterek, "Esenler’de oturduğum için çok mutluyum. Bu kitapları okuyabilmem için bana en büyük gücü 15 Temmuz Şehitler Parkı verdi. Şehitler Parkı’ndaki o ortama giderek kitap okumak bana çok güzel duygular yaşatıyordu. O ortam sayesinde 50 kitabı okudum. 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı bize kazandırdığı için başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.