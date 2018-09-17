Kitaplar devletten, defterler belediyeden

Arnavutköy İTO İbrahim Çağlar İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun açılışı yapıldı. Öğrencilere kitapları devlet, defterleri ise belediye dağıttı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Arnavutköy'e kazandırılan İTO İbrahim Çağlar İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ve İmam Hatip Ortaokulu açılışı yapıldı. Kuran tilavetiyle başlayan program daha sonrasında İstiklal Marşı ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Ardından kurdele kesimi gerçekleşti. Açılışı yapılan okulda Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve Arnavutköy İlçe Eğitim Müdürü Mehmet Dağ ve beraberindeki protokol üyeleri okulda incelemelerde bulundu. Başkan Baltacı öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi. Arnavutköy'de eğitim gören tüm öğrencilere Arnavutköy Belediyesi tarafından defterler hediye edildi.

“Öğrencilerimize üstün başarılar diliyoruz”

Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bugün heyecanlıyız. Hem ilçedeki öğrencilerimizin yeni eğitim ve öğretim yılındaki heyecanı, hem öğretmenlerimizin, hem de velilerimizin heyecanı ve tabi biz yöneticilerin de aynı şekilde mutlu bir heyecanı var. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütün Arnavutköy'de eğitim gören öğrencilerimize defterleri ücretsiz olarak hediye ettik. Öğrencilerimize üstün başarılar diliyoruz” dedi.

Okulun ilk günü öğrenciler heyecanlıydı

Yeni eğitim ve öğretim yılındaki heyecanını dile getiren 5'inci sınıf öğrencisi Salih Şahin, “Çok heyecanlıyım. Yaz tatilinde kitap okudum, çalıştım. Arkadaşlarımla oynadım. Arkadaşlarım da burada çok güzel oldu. Arkadaşlarıma yeni öğretim yılında başarılar dilerim. İnşallah istedikleri okulu kazanırlar” diye konuştu. Liseye yeni başladığını belirten 9'uncu sınıf öğrencisi Enes Demir, “Pek bir şey hissetmiyorum, sadece mutluyum. Okulumun güzel olduğunu düşünüyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılında kendime başarılar” şeklinde konuştu.