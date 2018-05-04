Kıvanç Tatlıtuğ, Anadolu Adliyesinde ifade verdi

Tatlıtuğ, ifade işleminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mağdur duruma düştük" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ, “vergi usül kanununa muhalefet” suçundan başlatılan bir soruşturma kapsamında avukatıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapalı otoparkta basın mensuplarına açıklama yapan Kıvanç Tatlıtuğ, “Bizim bilindiği gibi mali müşavirlerimizle birtakım sıkıntılarımız vardı, dolandırıldığımızla ilgili. Bununla ilgili süren davamızın ikinci bölümü. Bugün sayın savcımla beraber konuştuk, ifademizi verdik. Kendisine ödemiş olduğumuz faturaları kendisi gider olarak defterine işlememiş. Tekrar mağduriyetimizi dile getirdik. Tekrar şikayetçi olduğumuzu dile getirdik. Evraklarımızı, dosyamızı teslim ettik. Mağdur duruma düştük” dedi. Bir gazetecinin “Hangi sıfatla ifade verdiniz” sorusuna Tatlıtuğ, “Mağdur” şeklinde cevap verdi.

Adliye personellerinin yoğun ilgi gösterdiği oyuncu, adliye personelleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, ünlü oyuncunun şüpheli sıfatıyla mı yoksa mağdur sıfatıyla mı ifade verdiği adli kaynaklardan teyit edilemedi.