Kız arkadaşıyla tartıştı, elindeki palayı sağa sola salladı

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından şahıs polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kartal Yakacık Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi Yakacık Mezarlığı yakınlarında kız arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası eline palayı alarak rastgele sallamaya başladı. Yakacık Mezarlığı civarına gelen şahsı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri hazır bekletilirken, polis ekipleri ise elinde pala bulunan şahsı sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca mezarlık içerisinde polisleri gezdiren şahıs, Kartal ilçe emniyet Müdürlüğüne bağlı müzakereci polis tarafından ikna edilerek alındı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.