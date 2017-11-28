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28 Kasım 2017 10:40

Kız Kardeşlerinden boşanma sürecinde oldukları eniştelerini E-5’te vurdular

Avcılar E-5 karayolunda iddiaya göre kız kardeşleri ile boşanma sürecinde olan eniştelerini yolda sıkıştıran şahıslar, silahla eniştelerini yaraladı.

Kız Kardeşlerinden boşanma sürecinde oldukları eniştelerini E-5’te vurdular

28 Kasım 2017 10:40

Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, sabah 09.00 sıralarında E-5 Avcılar mevkinde Yenibosna istikametinde meydana geldi. İddiaya göre kız kardeşleriyle boşanma sürecinde oldukları eniştelerini trafikte araçla sıkıştıran şahıslar kavgaya başladı. Kavga kısa sürede büyüdü ve şahıslar eniştelerine silah çekti. Eniştelerine çektikleri silahla vuran şahıslar, daha sonra E-5’ten kaçtı. Yaralı şahıs ise birkaç yüz metre kaçtıktan sonra olay aracıyla bir kargoya firmasına ait kamyonete çarpıp durdu. Lüks aracından inen şahıs yaralı halde bariyerlerde atlayarak yan yolda bir aracı durdurdu. Şahıs, kendi imkanları ile devlet hastanesine gitti.


Silahla saldırı anı cep telefonu kamerasında


Yaşanan olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar silah çektiği görülüyor. Saldırgan şahıslar ise gri renkli bir araba ile olay yerinden kaçtığı da görülüyor.


Yaralı adamın bariyerlerde atlaması kamerada


Olayın birkaç yüz metre ilerisinde şahsın bariyerlerden atlayarak kaçma anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Lüks bir araçla yolun kenarında duran şahsın, bariyerlerden atlayarak kaçma ve arabaları durdurmaya çalışması görülüyor.




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