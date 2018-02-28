Kız öğrencinin ablası tacizi anlattı

Ö. veliler tarafından darp edildi. Tacize uğradığı iddia edilen kızın ablası Şerife Ç., yaşanan olayı İHA’ya anlattı.

İddialara göre, Fatih’te bir lisede beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen S.Ö., kız öğrencilerden birine evinde reklam çekimi yapılacağı ve oyuncu olmak isteyip istemediğini sorarak evine davet etmiş, sonrasında ise tacizde bulunmuştu. Yaşanan olayın ardından kız öğrenci durumu ablasına bildirmiş ve yardım istemişti. Olayı çözmeye çalışan abla Şerife Ç. ise telefonla öğretmeni arayıp konuşmaları kaydetmiş, ardından da buluşmak isteyip tacizci diye bağırınca çevrede bulunan vatandaşlar öğretmen S.Ö’ye meydan dayağı atmıştı. Yaşanan olayın ardından kız öğrencinin ablası Şerife Ç., yaşanan taciz olayını İHA’ya anlattı.

“Öğretmenin yanından kaçıyor, cami avlusundan beni aradı”

Kardeşinin yaşadığı taciz olayını anlatan Şerife Ç., “Öğleden bir saat önce falan öğretmen kardeşimi arıyor ’Ben Selahattin hocan oyunculuk için arıyorum’ dedi. Bir tane kız öğrenci eksik seni yazacağım, diyor. Kız kardeşimde beden hocası olduğu için bunu sporla alakalı bir şey sanıyor. ‘Tamam hocam’ diyor. Bana vesikalık fotoğrafını yolla, diyor. Kardeşim vesikalık fotoğrafını atıyor. Daha sonrasında evden hazırlanıp çıkıyor okula gidecek diye. Sonra hocası tekrar arıyor geliyor musun, diyor. Hocam başvuru için okula geliyorum, diyor. Okula gitme ben seni taksi ile alacağım, diyor. Daha sonrasından gelip taksiyle kardeşimi alıyor. Taksi ile biniyorlar fakat o sırada kardeşim okula gidecek diye biliyor. Evinin oraya gidiyorlar kız kardeşim ’Biz neden buraya geldik, başvuru için gitmiyor muyduk?’ diyor. O da ’Ben üstümü değiştireceğim sende beni beklersin biraz’ diyor. ’Ne alaka siz üstünüzü değiştirirsiniz ben aşağıda beklerim eve falan gelmem benim evde falan ne işim’ diyor. ’Bir şey olmaz otururuz biraz muhabbet ederiz’ diyor. Daha sonra bira içer misin bira alacağım’ diyor. ‘Ne birası falan diyor siz benimle böyle konuşacaksanız amacınız ne sizin falan’ diyor. Kız kardeşim o sırada niyetinin başka olduğunu anlayınca bana mesaj attı. ’Abla bana yardım et Kocamustafapaşa’dayım’ diye. Daha sonra bakkaldan bira alıyor. Çıkıyorlar apartmanın önüne kadar gidiyorlar. Kız kardeşimi bu sırada ikna etmeye çalışıyor. ‘Sen bekarsın ben bekarım korkmana gerek yoktur, sana hastayım’ gibisinden konuşmalar yapıyor. Sonra kardeşim arkasını dönüyor gitmeye çalışıyor. Kolundan tutuyor, nereye nereye gidiyorsun gel falan, diye. Kız kardeşim çekiyor kolunu kaçıyor yanından. Caminin avlusuna giriyor. O sırada beni arıyor, ağlıyor. Seni anlayamıyorum. O sırada şarj bitiyor telefon kapanıyor. Oradan birinden arıyor. ‘Abla ben camideyim saklanıyorum ne olursun yanıma gel’ diyor. Bende eşimle birlikte oraya gidiyorum. Kardeşimi alıyorum. Kardeşim nutku tutulmuş bir şekilde ağlıyor” dedi.

“Korkma aşkım sen benim arkamdan konuşmadığın sürece hiçbir şey olmaz”

Kız kardeşinin olayı anlatmasından sonra okula gittiklerini söyleyen Çiftçi, “Olayı anlattıktan sonra eşim ben ve kız kardeşim direk okula gittik. O sırada annem arayıp duruyor. Okula girdim, müdüre çıktım ve olayı anlattım. Olayı anlattıktan sonra müdür bana diyor ki, ‘Ben hiçbir şey yapamam öyle bir yetkim yoktur’ diyor. Ben de ‘Nasıl öyle bir yetkin yoktur, ben şimdi savcıya gideceğim, gitsem bu olaydan 2 hafta sonra bu adam tutuklanır’ dedim. ‘Peki, bu 2 hafta içinde bu öğretmen okula gidip benim kardeşime ders vermeye devam mı edecek’ dedim. O da bana ‘Ben bir işlem yapamam, okuldan atamam elimde bir yetki yok, sizin savcıya gitmeniz gerekiyor’ dedi. Bende böyle olunca, kız kardeşimin telefonunu alıp cevapsız aramalardan aradım. Kız kardeşime sesim çok benzediği için kız kardeşimmiş gibi aradım. Ona ‘Polislere yakalatmak amacıyla, tamam yanına geleceğim’ dedim. O da bana ‘Tamam aşkım, canım gel’ diye konuşmaya başladı. Dedim ki ‘O aldıklarını içiyor musun, diye sordum. O da bana ‘İçiyorum, sende bir tane içersin’ dedi. Ben de ona ‘Korkuyorum daha önce hiç içmedim’ dedim. O da bana ‘Korkma aşkım, sen benim arkamdan konuşmadığın sürece hiçbir şey olmaz, yeter ki sen bana güven, arkamdan konuşma ben sana hastayım’ gibisinden konuştu. Sonra kız kardeşimle bunları caminin önünde buluşturdum. Onlar ilerlediler bende 1 dakika boyunca arkalarından takip ettim ve sonra kolundan tuttum. Ben ona ‘Sen öğretmen mi olacaksın, sübyancı mısın sen’ deyip bağırdım. ‘Biz size güvenip kardeşlerimiz çocuklarımızı teslim ediyoruz, tacizci’ diye bağırdım, duyan herkes yanımıza geldi. Tacizci orada sesimi duyan herkes tarafından darp edildi. Polisler gelsin yakalasın dedik. Polisler gelene kadar önüne gelen tacizci diye tekme attı. Ondan sonra polisler geldi, ifade verdik ve şikayetçi olduk” diye konuştu.