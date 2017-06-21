Kızılay, Gazze’ye bölgenin en büyük lojistik merkezini kuruyor

Kerem Kınık, Gazze’nin en büyük insani lojistik deposunu inşa ettiklerini belirterek, “İnşa ettiğimiz merkezi Filistin Kızılayı’na devredeceğiz, onlar aracılığıyla işletilecek. Gelecek yıl açmayı planlıyoruz” dedi.

Kızılay, Gazze’de Afet ve İnsani Yardım Lojistik Merkezi kuruyor. Kerem Kınık, Kızılay’ın Gazze’nin en büyük insani lojistik deposunu inşa ettiğini söyledi. Bölgeye yönelik yardımların süreceğini belirten Dr. Kınık, “Kızılay olarak bölgede seri bir yatırımımız var. Bunlardan en önemlisi Gazze Afet ve İnsani Yardım Lojistik Merkezi’nin inşası. Burası, Gazze’deki en büyük Afet ve İnsani Yardım Lojistik Merkezi olacak. İnşa ettiğimiz merkezi Filistin Kızılayı’na devredeceğiz, onlar aracılığıyla işletilecek. Gelecek yıl açmayı planlıyoruz” dedi.

Kızılay’dan yetimlere bayramlık

Kızılay, Gazze’de 100 yetime toplu iftar verdi ve bayramlık elbise dağıttı. Gazze’deki Emel Yetim Enstitüsü’nde düzenlenen iftara, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve beraberindeki heyetin yanı sıra Kudüs Başkonsolos Yardımcısı Erman Topçu ve bazı konsolosluk yetkilileri katıldı.

Kınık, Filistin Kızılayı ile iş birliği halinde düzenlenen program çerçevesinde Ramazan ayı münasebetiyle Gazze’de ihtiyaç sahibi yaklaşık 15 bin aileye gıda yardımı dağıttıklarını söyledi. Kınık, “Gıdanın yanı sıra nakdi yardımlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İsrail’in bölgeye düzenlediği son saldırılarda büyük zarar gören Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde evleri yıkılan ailelere kira desteği sağlıyoruz” dedi.

İsrail’in yaklaşık 11 yıldır kesintisiz şekilde abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’nde, Birleşmiş Milletler verilerine göre halkın yüzde 80’i geçimini sosyal yardımlara bağlı olarak sağlıyor.