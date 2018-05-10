Kızılay, Ramazan Ayı yardım kampanyasını başlattı

İhtiyaç sahibi bir aileye ulaştırılacak olan Ramazan kolisinin 19 lira olduğunu belirten Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, toplanacak yardımlarla 10 milyon insana ulaşacaklarını kaydetti.

Ramazan ayına sayılı günler kala Kızılay, yapacağı yardım kampanyasının detaylarını düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı.

Taksim’de bulunan bir otelde düzenlenen basın toplantısına Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın yanı sıra basın mensupları katıldı. Ramazan ayında 1 milyon insana yardım götürmeyi hedeflediklerini belirten Kınık, "1 milyon insana Ramazan süresince gıda yardımlarımızı ulaştırmak için çalışacağız. 1 milyon haneyi ve sofrayı şenlendirmeye çalışacağız. Dünyada büyük sıkıntılar yaşanıyor. Her gün 30 bin insan mülteci konumuna geliyor. Her dakika 20 insan mülteci oluyor ve silah zoruyla evini terk etmek zorunda kalıyor. 66 milyon insan çatışmalardan dolayı evini terk etmiş durumda. Doğa kaynaklı afetler nedeniyle 100 milyona yakın insan yardıma muhtaç hale gelmiş durumda. İnsanların ızdırabı bu kadar artmışken, korunmaya bu kadar ihtiyacı varken maalesef dünyadaki bu çılgın silahlanma ve milli ve bölgesel çıkarları gözeten, insancıl politikaları ikinci plana iten bir kutuplaşma yaşıyoruz ve bu kutuplaşmanın doğrudan etkilerini maalesef alanda nüfus hareketleri olarak görüyoruz. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, masum siviller bu politikalardan olumsuz bir şekilde etkileniyor. Bu politikalar nedeniyle sıkıntıya düşmüş olan coğrafyalara elimizi Ramazan ayında da uzatacağız" dedi.

"Ramazan ayında 30 ülkeye yardım elimizi uzatacağız"

Savaş ve doğal afetler sonucunda evlerinden ve yurtlarından ayrı kalmak zorunda kalan mültecilerin Ramazan ayı boyunca acılarını hafifletmeye çalışacaklarını söyleyen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Ramazan ayında elimizi uzatacağımız 30 ülke var. Özellikle ambargonun ve acıların artmış olduğu Filistin ve Gazze bölgesi öncelikli alanlarımızdan bir tanesi olacak. Gazze’de ihtiyaç sahibi 30 bin aileye, 150 bin civarında insana Ramazan öncesinde ulaşmayı ve gıda desteği vermeyi öngörüyoruz. Zeytindalı ve Fırat Kalkanı operasyonu sonucunda özgürleştirilen ve Doğu Guta’dan sürgün edilip İdlib’e, Azez, El-Bab ve Afrin Bölgesine yerleşene 100 binlerce insan bizden yardım bekliyor. Kızılay’ın bu bölgelerde yaklaşık 40 tane kampı var. 30 bin çadırın içerisinde 150 bin insana bakmaktayız. 12 yetimhanemizde yaklaşık 9 bin yetim ve dula koruma sağlamaktayız, insanı yardım sağlamaktayız. Düzenli destek vermiş olduğumuz bu masum insanlara Ramazan ayı boyunca sofralar kuracağız, acılarını hafifletmeye çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.

Yardım kampanyasıyla 10 milyon insana ulaşılacak

2018 yılında 10 milyon insana yardım götürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kınık, "Bu sene 10 milyon insana, muhtaca bağışçılarımızla, gönüllerimizle, bağdaşlarımızla ulaşmayı, onların hayat yüklerini paylaşmayı, acılarını hafifletmeyi, açlıklarını gidermeyi, sofralarını şenlendirmeyi düşünüyoruz ve hedefliyoruz. Bunun için tek bir güvencemiz var. O da hamiyetperver milletimizdir’’ şeklinde konuştu.