Kızılay Suriyeli Maya’ya umut oldu

Kızılay, Maya’nın protezlerle yürüyebilmesi için onu ve babasını İstanbul’a getirdi.

Yürüme engelli babasının teneke kutu ve plastik borulardan yaptığı protezlerle güçlükle yürümeye çalışan Suriyeli Maya Meri’nın yardımına Türk Kızılay’ı yetişti. Maya’nın hikayesini sosyal medyada gören protez uzmanı Mehmet Zeki Çulcu, Maya ve babasına protez yapabileceğini duyurdu. Türkiye sınırına yakın İdlib’in kırsalında çadır kentte ailesiyle birlikte yaşayan Maya’nın İstanbul’a getirilmesi için Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık harekete geçti. Maya’nın tedavisinin hızlandırılması için ilk etapta Suriye içindeki hekimleri yönlendiren, sonrasında ortez ve protez uzmanı bir grup hekimin İdlib’e geçişini sağlayan Genel Başkan Kınık tarafından protez ölçümleri yapılan Maya ve babası Ebu Hüseyin’i, tedavilerinin devamı için Türkiye’ye getirildi. En büyük hayali okuluna kimsenin yardımı olmadan gitmek ve okumasının önündeki engelleri kaldırmak olan Maya’nın protezlerine en kısa zamanda kavuşabilmesi için hayırseverlerden de yoğun destek geldi.

“Önceliğimiz Maya, fırsat verilirse babasıyla da ilgileneceğiz”

Maya ve babasının protezini yapmayı üstlenen Protez Uzmanı Mehmet Zeki Çulcu, “Birkaç hafta önce Maya ile ilgili sosyal medyada bir video izledim. Tüm dünyadaki duyarlı insanlar gibi durumundan etkilendim. Eğer mümkün olursa Maya Türkiye’ye getirilebilirse protezlerini üstleneceğimle ilgili bir duyuruda bulundum. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık Bey konuya duyarlı yaklaştı ve Maya’yı bize bir hafta gibi kısa bir sürede ulaştırdı. Tüm itibariyle ölçülerini aldık. Çalışmalara başladık. Maya’nın çalışması ilerleyecek ancak babasıyla ilgili bir operasyon gerekiyor. Bacaklarında dizden sonrasıyla ilgili kullanılamayan bir bölüm var. Dezartiküle edilmesi gerekiyor. Bu süreci de Kızılay Başkanımıza raporladık. Onlardan gelen talimatlara göre ilerleyeceğiz. Önceliğimiz Maya, fırsat verirlerse babasıyla da ilgileneceğiz” dedi.

“Biraz güçlükleri olacak ama bugünleri onlara unutturabileceğiz”

İnsanların duyarlılığının çok önemli olduğunu söyleyen Çulcu, “Hayatlarının çok kolay olacağını söylemek mümkün değil. Her ikisi de iptidai pimaş borudan konserve kutudan müteşekkil protez ya da yürüme gerecinden çok daha iyi bir sonuç alacağız. Biraz güçlükleri olacak ama herhalde bugünleri onlara unutturabileceğiz. Bu zorluklara unutturabileceğiz. İnsanlarımızın duyarlılığı çok önemli. Bu olayın buraya kadar taşınabilmesi sosyal medyanın ne kadar etkin olduğunun bir kez daha bize gösteriyor” diye konuştu.

“Güzel bir protez takılmasını umut ediyorum”

Suriyeli Maya’nın babası Ebu Hüseyin ise, “Öncelikle yaşadığımız bölgede ilk savaş başladığı zaman bu durum çok zordu. Savaş iyice kızışınca İdlip’te savaşın olmadığı bir bölgeye yerleştik. Durumumuz kötüydü. Biraz sıkıntı yaşadık. Bölgede de durum kötüye gidiyordu. Kızımın bu duruma üzülüyordum. Kızıma bir ameliyat yaptırmak istedim. Bacağının engelli olan bölümünün fazlalıkları vardı. Onları aldırmak istedim. Şu anda durumu protez takılması için uygun. Kızılay yardımıyla İstanbul’a gelince güzel bir protez takılmasını umut ediyorum. Kızımın yürümesini istiyorum” dedi.