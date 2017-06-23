Kızılay, Türk Tekstili ile dünyaya iyilik taşıyacak

Kızılay personeli için İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB), tasarım ve kumaş desteği sağladığı ve modacı Hakan Akkaya’nın tasarımını gerçekleştirdiği antibakteriyel; nefes alabilen, yanmayan, buruşmayan ve terletmeyen mont; yelek, pantolon, yağmurluk, polar, t-shirt, polo yaka kısa ve uzun kollu t-shirtten olmak üzere 8 ayrı tasarımdan oluşan kıyafetler, aralarında Alişan, Esra Erol, Ekin Türkmen ve Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimlerin katılımı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantıda konuşan İTHİB Başkanı İsmail Gülle dünya markası Kızılay’ın görevlilerinin giydiği kıyafetleri Türkiye’nin kumaşı ve Türkiye’nin tasarımı ile yenilediklerini belirterek, “Türkiye’nin en köklü sektörlerinden tekstil ve hazır giyim sektör olarak Türk insanının iyilik yardımseverlik hoşgörüsünü temsil eden Türk Kızılayı’nın kıyafetlerini tasarlamak, Türk tekstilini dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapan dünyanın pek çok markasına tedarik sağlayan Türk tekstilinin kendi iftihar markamız Türk Kızılayı’nın kıyafetlerini tasarlamak ve bizim bu amaçla geliştirdiğimiz kumaşlarla bütün kıyafetlerini tasarlamak üzere yaptığımız bu tanıtıma hepiniz hoşgeldiniz. Türkiye köklü bir tekstil üreticisi. Türkiye’nin yaklaşık 30 milyar dolarlık ihracatını tekstil ve hazır giyime yönelik sektörü gerçekleştiriyor. Önemli bir tedarikçiyiz dünya için. Çin’den sonra dünyada 2’nci büyük tedarikçiyiz. Türkiye’nin yardım ihtiyacı neredeyse insanlar nerede sıkıntıya düşmüşse nerede deprem varsa her türlü felaketiyle birlikte Türk yardımseverliğinin ve timsali olarak orada olan bugün de bu program için Filistin’den gelen kıymetli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Onlar bu kıymetli çalışmaları bize bu kurum adına daha çok şey yapma isteği ve cesareti veriyor. Ve bu konuda bizimle iş birliği yaptığı için dünyayla meşhur Türk tekstilini, dünyaca iyilik şampiyonu Kızılay’ımızla birlikte buluşturduğu için ve bu imkanı sağladığı için kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kırmızı bir kumaş üzerine beyaz bir hilal ve yıldız çizersiniz o kumaş için canımızı veririz”

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise ülkemiz ihracatının lokomotifi tekstil sektörüyle insani yardım ortak paydasında bir kez daha buluştuklarını söyledi. Kızılay’a desteğini bir kez daha gösteren İTHİB Başkanı İsmail Gülle’ye teşekkür eden Dr. Kınık, “Sürekli üstümüzde taşıdığımız, gönüllülerimizle çalışanlarımızla dünyanın 4 kıtasında 4 ikliminde insanlara yardım etmeye, onların ızdırabını dindirmeye yönelik yaptığımız o çalışmalarımızda üstümüze giydiğimiz o kıyafetlere bir sanatçı eli değdi. Kıymetli arkadaşlarımız Barış Bey, Ekin Hanım, Alişan, Esra Hanım da bize bu güzelliği kendi güzellikleriyle yansıtacaklar. Hakan Bey’in o sanatçı kalemiyle ve makasıyla dokunduğu bu elbiseler inşallah dünyanın dört bir tarafında bizi simgeleyecek. Aslında kumaş dersiniz bir tekstil malzemesi dersiniz. Kırmızı bir kumaş üzerine beyaz bir hilal ve yıldız çizersiniz o kumaş için canımızı veririz. Bu hilal de Kızılay da aslında böyle bir anlam taşıyor. Biz de bayrak taşıyan ulusal bir derneğiz ve hem bayrağımızın hilalini taşıyoruz hem milletimizin merhametini taşıyoruz dünyaya ve bizim bu renklerimizi, sembollerimizi insanlar savaş sırasında, afetlerde zorda kaldıklarında gördüklerinde bir kurtarıcı gelmiş, bir merciye sığınmış gibi hissediyorlar kendilerini. Biz milletimizin nimetini ve desteğini taşıyoruz oralara. Sizlerin desteğini taşıyoruz. Küresel insani yardım raporu yayınlandı. Ve bu raporda 2016’da Türkiye, dünyanın en cömert ülkesi olma şerefini korudu” diye konuştu.

“Her zaman Kızılay için bir arada olmaktan çekinmeyelim”

Kızılay personeli için kıyafet tasarımını gerçekleştiren modacı Hakan Akkaya da çok gururlu olduğunu belirterek, “Bir Türk tasarımcısı olarak dünyada bu kadar değerli ve öncü bir markaya hizmet etmekten gerçekten gurur duyuyorum. Kızılay’ımızın ve her zaman Kızılay için bir arada olmaktan çekinmeyelim diyorum” dedi.

“Ben bir Kızılay gönüllüsüyüm”

Televizyon programcısı Esra Erol ise bir Kızılay gönüllüsü olduğuna vurgu yaparak, “Bugün burada olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Aynı zamanda yeleği alacağım ve anı olarak saklayacağım. Çünkü gerçekten Kızılay hepimizin ve çok büyük bir insani yardım kurumu. Ben bir Kızılay gönüllüsüyüm. Yayınlarımda bir vatandaş olarak her daim desteği veriyorum. Bugün de onun için buradayım” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından Kızılay personeli için tasarlanan yeni kıyafetlerin sunumu gerçekleştirildi.