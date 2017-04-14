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14 Nisan 2017 11:55

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, EuroCup şampiyonunu kabul etti

Kadınlar EuroCup Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, EuroCup şampiyonunu kabul etti

14 Nisan 2017 11:55


Türkiye Kupasının ardından FIBA EuroCup Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, kupası ile birlikte KKTC’ye geldi. Ercan havaalanında büyük bir kalabalık tarafından karşılanan takım ve teknik heyeti YDÜ Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel başta olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi yöneticileri, öğrencileri ve vatandaşlar tarafında yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, FIBA Kadınlar Eurocup Şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nı makamında kabul etti. Kabulde takıma Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, Rektör Vekili Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu ve YDÜ yetkilileri eşlik etti.


Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu büyük başarınızı kutluyorum, iki büyük başarı ve iki kupadan sonra gözümüzü üçüncüye süper kupaya diktik, Yakın Doğu Üniversitesi gibi güzide bir kuruluşun büyük başarılara imza atmış olmasının gururunu yaşıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı: "Ambargoları koyanlara güzel bir mesaj oldu"


"Hak etmediğimiz, özellikle spor alanında hiçbir zaman kabul edilemeyecek, benimsenmeyecek sınırlamaların artık bu büyük başarıdan sonra kalkmasını istemek en büyük hakkımız diye düşünüyorum” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, takımın başarısının ise ambargoları koyanlara güzel bir mesaj olduğunu söyledi.


Bu sınırlamaların olmadığı bir ortamda çok daha iyi noktalara gidilebileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, başarıda katkısı olan herkesi kutladı.



Günsel: "15. EuroCup Şampiyonu olarak KKTC bayrağı ile wikipedia’ya girdik"


YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel ise kabulde yaptığı konuşmada, yoğun temposu olan bir takım olduklarını, takımdaki oyuncuların yürekleri güzel insanlar olduklarını ve KKTC bayrağını taşıdıklarının farkında olduklarını söyledi.


Günsel, YDÜ Kadın Basketbol takımının 15’inci EuroCup Şampiyonu olarak KKTC Bayrağı ile birlikte Wikipedia’ya girdiğini belirtti. Maçlarını KKTC’de oynamanın takıma daha çok haz vereceğini belirten Günsel, "Açık kapı bulduk ve içeriye girdik,içeriden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Yeni kurulmalarına rağmen Türkiye ve KKTC’ye kupa getirmiş bir takım olduklarını kaydeden Günsel, önlerinde 3 kupa daha bulunduğunu bunları da kazanmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.



Kalaycıoğlu: "Spor ambargosunu kırmak adına önemli bir adım"


Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu da EuroCup şampiyonluğunun spor ambargosunu kırmak adına önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, KKTC’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurguladı.



Cumhurbaşkanı Akıncı’ya imzalı forma ve basketbol topu hediye edildi


Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ziyarette takımın forması ve oyunda oynanan basketbol topu imzalı olarak takım kaptanı Bahar Çağlar tarafından takdim edildi.


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımının Avrupa’nın büyük kupasını almalarından ötürü YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel’e bir plaket takdim etti. Ardından toplu anı fotoğrafı çektirdiler.




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