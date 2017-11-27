Eroğlu için belediye binası önünden karşılama töreni düzenlendi, Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar konuğunu kapıda karşıladı. İkili bir süre başkanlık katından sohbet etti, ‘’birlik beraberlik’’ mesajı verdi.

KKTC Eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Beşiktaş Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye binası önünde karşılama töreni düzenlendi, Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar konuğunu kapıda karşıladı, törenin ardından Başkan Hazinedar Cumhurbaşkanı’na belediyeyi gezdirdi, ikili daha sonra başkanlık katına geçti bir süre sohbet etti.

"Kalbim gönlüm her zaman Kıbrıs’la beraber"

Eski Cumhurbaşkanı Eroğlu, görevdeyken Başkan Hazinedar’ın kendisini ziyaret ettiğini hatırlattı, ve şunları ifade etti. ‘’ Ancak 3 yıl sonra gelebilmek nasip oldu, İstanbul’un güzide bir semtlerinden biri Beşiktaş, Başkan Hazinedar’ın Kıbrıs konusundaki hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyorum’’ dedi. Başkan Hazinedar da Kıbrıs Görüşmeleri’nde eski Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun büyük çaba sarf ettiğini belirtti ve şunları ekledi, " Her sene Kıbrıs’a gitmeye çalışıyorum, en son, 20 Temmuz 2015 tarihinde heyet olarak Kıbrıs’a gittim. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla da görüşmelerimiz diyaloglarımız oldu, 2016 yılında darbe girişimi olduğu için gelemedim. Ama gönlüm ve kalbim her zaman Kıbrıs halkıyla beraber’’ dedi. İkili daha sonra, belediyenin zemin katında bulunan ‘’Sumi’e Kaligrafi’’ adlı sergiyi gezdi. Başkan Hazinedar, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu dışarıya kadar eşlik ederek uğurladı.